Un nouvel entraîneur adjoint au Boomerang d’André-Laurendeau

L’ex-porte-couleurs des Bulldogs d’Hamilton, l’ancienne filiale des Canadiens de Montréal, Francis Lemieux, se joint à l’équipe de hockey masculine de première division du Boomerang d’André-Laurendeau en tant qu’entraîneur adjoint.

«J’avais déjà fait un peu de coaching dans le passé, mais je ne pouvais pas refuser l’opportunité de pouvoir me joindre à une organisation comme celle du Boomerang et d’avoir la chance de pouvoir apprendre aux côtés d’un entraîneur de la trempe d’Alexandre Dandenault », affirme M. Lemieux par voie de communiqué.

Originaire de Sherbrooke, il a joué pour les Saguenéens de Chicoutimi dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, pour les Griffins de Grand Rapids et le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine de hockey, dans de nombreuses ligues européennes et dans la East Coast Hockey League.

Pendant trois saisons, Lemieux a revêtu l’uniforme des Bulldogs de Hamilton, ancien club-école des Canadiens de Montréal, avec qui il a remporté la Coupe Calder en 2007.

Il viendra épauler l’entraîneur-chef, Alexandre Dandenault qui a de bons mots pour lui.

«Dès nos premières discussions de hockey, j’ai senti que Francis serait en mesure d’aider notre programme. Ses connaissances du hockey professionnel sont excellentes. Il a joué à plusieurs niveaux jusqu’à tout récemment, ce qui fait qu’il baigne encore dans cet environnement et que la transition se fera plus facilement pour lui. Ça se voit et ça s’entend qu’il comprend le hockey», explique le patron de l’orange et marine, lui aussi par voie de communiqué.

Il croit que Francis Lemieux pourra bien vulgariser les notions du sport aux étudiants-athlètes du Boomerang d’André-Laurendeau.