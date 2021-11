Taux de participation : LaSalle en queue de peloton

Moins d’un électeur de LaSalle sur trois s’est muni de son droit de vote lors des élections municipales. Selon le site web d’Élections Montréal, le taux de participation dans l’arrondissement n’a atteint qu’un maigre 30,8 %. C’est en deçà des 38,3 % de citoyens qui ont exercé leur droit de vote à l’échelle de la Ville, pourcentage le plus bas des quatre dernières élections.

Seuls les arrondissements de Saint-Laurent (29,0 %) et de Pierrefonds-Roxboro (30,5 %) ont enregistré une participation plus faible au scrutin. À l’inverse, Le Plateau-Mont-Royal (44,7 %), Rosemont–La-Petite-Patrie (47,8 %) et L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève (49,0 %) font partie de ceux qui ont recueilli les taux les plus élevés. Outremont (56,0 %) est l’unique arrondissement montréalais qui a vu plus d’un résident sur deux se présenter devant l’urne.

Par ailleurs, on observe une différence notable entre les taux de participation des deux districts de LaSalle. 27,4 % des résidents du district Cecil-P-Newman, où se trouvent le quartier Highlands et le centre de l’arrondissement, à la croisée du boulevard Newman et de l’avenue Dollar, ont exercé leur droit de vote. Le taux de participation des résidents du district Sault-Saint-Louis, qui inclut les quartiers Angrignon-Est, Bronx et Riverside, est plus élevé avec près de 34 %.

Si les LaSallois et les LaSalloises ont voté massivement pour l’Équipe LaSalle, qui a fait élire tous ses candidats dans l’arrondissement, ils ont été plus divisés dans leur choix à l’hôtel de ville. Valérie Plante a récolté 43,1 % des appuis avec 6731 voix, tandis que Denis Coderre en a recueilli 38,0 %, avec 5931 votes en sa faveur. Balarama Holness a proportionnellement réalisé un meilleur résultat dans l’arrondissement qu’à la grandeur de la ville, lui qui a eu l’aval de 14,5 % de résidents de LaSalle contre 7,2 % pour l’ensemble des Montréalais.