La campagne de vaccination contre la grippe se poursuit à LaSalle

La vaccination contre la grippe est commencée dans les pharmacies et centres médicaux de LaSalle. En raison de la COVID-19, l’inoculation se fait sur rendez-vous seulement, à partir de la plateforme web Clic Santé ou par téléphone au 514 630-2123.

Le CIUSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal invite les personnes à risque de développer des complications à une infection de la grippe à se faire vacciner gratuitement.

Il s’agit des personnes âgées de 60 ans et plus, des personnes atteintes de certaines maladies chroniques et leurs proches, des femmes enceintes (deuxième et troisième trimestre) et de leur entourage, des enfants de 6 à 23 mois et des travailleurs de la santé.

Les personnes qui ne font pas partie de ces groupes prioritaires peuvent aussi prendre rendez-vous sur le site Clic Santé, mais devront acquitter des frais d’injection et le coût du vaccin, qui peuvent varier selon l’endroit choisi.

L’efficacité des vaccins varie généralement de 30 à 60 %, selon la souche du virus qui se propagera dans la population. Les effets secondaires se limitent généralement à une douleur à l’endroit de l’injection, mais peuvent aussi entraîner des courbatures, une perte d’appétit, un mal de tête, de la somnolence, et plus rarement, des nausées et de la fièvre.