Prochaine séance du conseil d’arrondissement de LaSalle en virtuel ce lundi

La prochaine séance du conseil de LaSalle se tiendra le lundi 13 décembre à 19h de façon virtuelle. La rencontre avait d’abord été annoncée en présentielle.

«Compte tenu d’une possible éclosion du variant Omicron dans la communauté, l’arrondissement opte pour le principe de la précaution», explique la chargée de communication, Caroline Elliott.

La direction de la santé publique de Montréal a lancé plus tôt vendredi un appel au dépistage pour les personnes ayant fréquenté le marché de Noël du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux samedi dernier.

La séance sera donc retransmise en direct sur la page YouTube de l’arrondissement et pourra également être visionnée en différé.

Il est d’ores et déjà possible de consulter l’ordre du jour et les documents décisionnels, ainsi que les procès-verbaux des séances précédentes, sur le site de l’arrondissement.

Les citoyens peuvent toujours faire parvenir leurs questions à l’avance en utilisant un formulaire d’inscription en ligne. Ces dernières devront être envoyées avant 16h, le soir du conseil. Une seule question par personne sera acceptée par les élus.