Ukraine: LaSalle offre 10 000$ à la Croix-Rouge canadienne

L’arrondissement de LaSalle accorde une contribution financière de 10 000$ au fonds de secours d’urgence de la Croix-Rouge canadienne pour la crise humanitaire en Ukraine. La résolution a été adoptée par les élus du conseil d’arrondissement lors de la séance d’hier soir.

Ce don a pour but d’«exprimer de manière concrète le soutien de l’arrondissement de LaSalle à la mission de la Croix-Rouge internationale pour venir en aide aux réfugiés provenant de l’Ukraine dans les autres pays européens et auprès des populations touchées sur le territoire de l’Ukraine», peut-on lire dans les documents décisionnels de la séance.

La dépense sera financée par le surplus du budget de fonctionnement de l’arrondissement.

Lors du discours d’ouverture de cette séance qui s’est tenue de façon virtuelle, la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, a condamné l’invasion russe sur le territoire ukrainien. «Cette onde de choc se répercute jusqu’à LaSalle, qui compte depuis longtemps une importante communauté d’origine ukrainienne ou ayant des liens avec l’Ukraine.»

La mairesse a aussi souligné «avoir une pensée pour les citoyens russes emprisonnés pour s’être opposés à l’invasion». Selon l’organisme indépendant OVD-Info, qui recense les violations des libertés civiles en Russie, quelque 14 000 manifestants ont été arrêtés jusqu’à maintenant.

Solidarité envers les Ukrainiens

«Au-delà de notre soutien moral, il faut également exprimer notre solidarité aux Ukrainiens de manière concrète», a ajouté Nancy Blanchet avant d’annoncer le don de 10 000$ offert par l’Arrondissement.

Elle a spécifié avoir choisi cette alternative, plutôt que les dons en vêtements, car c’est plus facile à gérer et que les réfugiés pourront rapidement recevoir les denrées alimentaires et les médicaments nécessaires de la Croix-Rouge.

Mme Blanchet a aussi invité les citoyens laSallois à contribuer financièrement en donnant directement sur le site de la Croix-Rouge canadienne pour aider à «faire face à la catastrophe humanitaire qui s’annonce».

Finalement, la mairesse a annoncé que le drapeau ukrainien allait désormais flotter au-devant de la mairie d’arrondissement pour les semaines à venir.