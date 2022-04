Plus de projets pour Verdir le sud en 2022 à LaSalle

En 2022, le Regroupement des éco-quartiers (REQ) de Montréal souhaite augmenter le nombre d’initiatives de verdissement qu’il met en œuvre grâce à son projet «Verdir le sud» alors que celui-ci entre dans sa dernière année de financement.

«Verdir le sud» est un projet de création d’îlots de fraîcheur et de corridors vivants dans les arrondissements de Ville-Marie, du Sud-Ouest, de Verdun et de LaSalle. Cela inclut la conception de ruelles vertes, la plantation de végétaux sur les terrains et de travaux de désasphaltage.

«Nous regardons beaucoup la carte d’îlots de chaleur de la santé publique et on cible des lieux propices à de la déminéralisation et à la plantation de végétaux», explique Eve Lortie-Fournier, directrice générale du REQ.

Carte des îlots de chaleur de la santé publique (2012). L’arrondissement de LaSalle est délimité en bleu.

À LaSalle, un arrondissement particulièrement touché par le phénomène, deux initiatives aux écoles LaSalle Elementary Senior et Allion Elementary School ont permis de semer 550 végétaux et de retirer 86 m2 d’asphalte en 2021. En 2020, 53 végétaux avaient été plantés dans trois lieux du quartier industriel du nord de l’arrondissement.

Malgré une augmentation en 2021, l’arrondissement est bien loin du nombre de projets mis sur pied dans les secteurs voisins du Sud-Ouest et de Verdun, qui retiennent la plus grosse partie des 3400 végétaux plantés et des 1000 m2 d’asphalte retirés dans le cadre de «Verdir le sud» en 2021.

«La pandémie a eu beaucoup d’impact sur les projets que nous souhaitions réaliser, explique Mme Lortie-Fournier. Nos partenaires, comme des écoles ou des hôpitaux, avaient souvent des choses plus urgentes à gérer. Mais en 2021, nous avons observé une tendance à la hausse et nous espérons que 2022 sera encore mieux.»

Plus de projets en 2022

S’il reste encore des détails à parfaire, cinq nouveaux projets de verdissement à LaSalle devraient pouvoir être mis sur pied au courant de l’été grâce à «Verdir le sud».

«Nous souhaitons enfin finaliser un projet de plantation de 300 végétaux au Carrefour Angrignon, qui est dans les cartons depuis trois ans. De plus, nous sommes en discussion avec trois écoles primaires et nous avons toujours comme projet de planter 75 arbres pour le 75e anniversaire de la Caisse populaire Desjardins de LaSalle, qu’elle a fêté en 2020», confie la directrice du REQ.

Si les initiatives doivent surtout se réaliser sur des terrains publics, le REQ a tout de même développé certains partenariats avec des entreprises sur des terrains privés, lorsque les conditions étaient favorables.

L’important, c’est que nos actions touchent le plus de gens possible. Eve Lortie-Fournier, directrice générale du REQ.

Selon les modélisations du consortium Ouranos, spécialisé dans l’étude des changements climatiques au Québec, la température moyenne estivale augmentera de près de 3 °C d’ici 2070 à LaSalle. Avec cette hausse de température, le nombre de jours par année où le mercure dépassera les 30 °C devrait passer de 11 à 41 durant cette période. Le verdissement des villes est vu comme un moyen de limiter les îlots de chaleur urbains