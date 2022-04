Une première collecte de déchets sur les berges de LaSalle pour 2022

Avec la fonte des neiges qui révèle les détritus accumulés durant l’hiver, une première collecte de déchets est prévue ce dimanche 10 avril sur les berges de LaSalle.

Les résidents qui veulent se joindre à la corvée de nettoyage sont invités à se retrouver au 8912, boul. LaSalle, dans le stationnement de Rafting LaSalle, sur le coup de 13h. L’endroit est situé juste à côté du parc Marie-Claire-Kirkland-Casgrain, auparavant appelé parc de l’Aqueduc.

C’est «l’éco-marcheuse», Maryse Montigny de son vrai nom, qui organise l’activité après plusieurs événements similaires réussis à l’automne dernier. Dans une précédente entrevue avec Métro, la LaSalloise expliquait que c’était une occasion de rapprocher la communauté et le voisinage dans une cause commune. «Ça permet de ramasser les déchets et de rencontrer des gens qui ont à cœur l’environnement comme moi», disait-elle.

Pour la corvée de dimanche, l’«éco-marcheuse» demande aux gens qui se joindront à elle d’apporter sacs à poubelle, gants de protection, pince à déchets, bouteille d’eau et collation.

L’Éco-quartier de LaSalle prête ce type de matériel pour les corvées de nettoyage, en plus de contenants pour déchets dangereux, de râteaux et de pelles. L’organisme peut être rejoint au 514 367-6000, poste 6500 ou par courriel à info@ecolasalle.org.

Dans un commentaire dans le groupe Facebook Propre@LaSalle, l’Éco-quartier rappelle également d’éviter, pour le moment, les collectes dans le secteur du parc des Rapides situé entre la 7e Avenue et l’avenue Lacharité, à cause du début de la nidification des sauvagines.

«Des corvées pour ce territoire sont prévues par Héritage Laurentien, et les biologistes et les techniciens de l’organisme feront une inspection rigoureuse afin de s’assurer qu’aucun nid de canards ne risque d’être perturbé ou piétiné par les ramasseurs», peut-on lire dans le commentaire.