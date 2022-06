Aire ouverte: consulter sans gêne ni tabou

Pour rescaper les jeunes qui risquent de passer à travers les mailles du filet, comme ceux et celles qui évitent à tout prix les CLSC et les hôpitaux, le CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal a inauguré la première Aire ouverte de son territoire. Situé à LaSalle, ce centre nouveau genre vise à répondre aux besoins des 12-25 ans.

On n’est pas là pour dédoubler les CLSC ou les services jeunesse, on va proposer du suivi ponctuel, outiller et accompagner les jeunes pour qu’ils puissent ensuite aller demander de l’aide Chloé Guinaudie, chargée de projet pour Aire ouverte du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Aire ouverte est située au 2e étage d’un immeuble de la rue Centrale, dans les locaux partagés avec le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de LaSalle. Ici, les jeunes qui pour diverses raisons ne se rendent pas dans les services médicaux classiques trouveront une équipe de professionnels qui peuvent répondre à leurs besoins de santé physique, sexuelle, ou mentale.

«Souvent c’est un jeune qui a peur et n’ose pas demander d’aide à cause d’une méfiance, d’un manque de confiance, ou parce qu’il ne sait pas à qui, et où demander conseil», explique Chloé Guinaudie, chargée de projet pour Aire ouverte du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

Chaque jour, et lors de créneaux ouverts sans rendez-vous, l’équipe pourra répondre aux besoins de jeunes démunis. «Ça peut être un jeune qui se questionne sur son genre ou son orientation sexuelle, un jeune qui a besoin d’un dépistage, qui a vécu un épisode traumatisant, ou encore dont les parents se disputent et qui a besoin de parler», précise Chloé Guinaudie.

On veut être un filet de sécurité pour nos jeunes Chloé Guinaudie, chargée de projet pour Aire ouverte du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal.

L’équipe est formée d’un agent de relation humaine, d’une psychologue, d’un ergothérapeute, d’une travailleuse sociale, d’un pair aidant, d’une infirmière clinicienne, d’une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale, et d’une sexologue.

Visite guidée de l’Aire ouverte de LaSalle

Après avoir échangé avec un agent dans le hall de l’Aire ouverte, le visiteur peut se rendre dans la salle d’attente. Il y trouvera de la lecture et des collations. Une autre salle d’attente, surnommée la «salle zen», plus intimiste et apaisante, a été pensée pour les jeunes qui souffrent d’anxiété et qui n’auraient pas le goût de se retrouver entourés d’autres personnes.

La salle d’attente zen. Crédit: Métro/Alicia Casteras.

Dans le couloir, des pins colorés avec des pronoms «Elle» ou «Lui» sont à la disposition du jeune qui peut choisir en accrochant le pin sur ses vêtements comment se faire appeler, sans devoir le verbaliser. La salle médicale, qui propose aussi des condoms, permet les consultations. Une autre pièce, plus grande, a été pensée pour accueillir des groupes ou familles.

La grande salle de consultation. Crédit: Métro/Alicia Casteras.

Autre spécificité pensée pour mettre le jeune à l’aise, la salle de bain qui dispose de ressources en libre accès, comme des produits d’hygiène menstruelle ou dentaire. «Les jeunes peuvent se servir librement et en toute intimité sans se sentir observés ou avoir peur d’être jugés», explique Chloé Guinaudie.

La salle de bain propose diverses ressources en libre accès. Crédit: Métro/Alicia Casteras.

Les professionnels de la santé et les intervenants vont se relayer pour assurer une présence également dans d’autres pointes de services sur le point d’ouvrir au CJE de l’Ouest-de-l’Île à Pointe-Claire, au YMCA de l’Ouest-de-l’Île, ainsi qu’au CJE de Lachine.

À plus long terme, l’objectif est que chaque CIUSSS ou CISSS dispose d’une Aire ouverte, partout au Québec.