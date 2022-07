Le festival Expressions artistiques d’ici et d’ailleurs est de retour

Le AIR-SOM Centre Prisme, centre d’accueil pour immigrants et réfugiés du sud-ouest de Montréal, organise sa 13e édition du festival Expressions artistiques d’ici et d’ailleurs, qui débutera le 16 juillet à LaSalle.

La programmation 2022 propose: trois pique-niques interculturels en plein air les 16, 23 et 30 juillet aux parcs Ménard, Lefebvre et J.D.-Ducharme respectivement; une exposition collective d’art visuel du 17 au 31 août; des 5 à 7 avec des expériences gastronomiques et des démonstrations participatives de danse; et quatre spectacles de musique au Théâtre Desjardins.

Contribution de l’arrondissement

Lors du dernier conseil, l’arrondissement de LaSalle a annoncé contribuer financièrement à hauteur de 10 000 $ pour la 13e édition du festival.

Dans le cadre du plan d’action 2022-2024 de l’arrondissement en matière d’inclusion et diversité culturelle, «une des pistes d’action est de soutenir les activités et événements des organismes laSallois dédiés à la promotion de l’art et des cultures de la diversité», peut-on lire dans le dernier rapport du conseil d’arrondissement.