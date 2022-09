Femme assassinée à LaSalle: le suspect comparaît cet après-midi

Un homme de 50 ans a été arrêté hier soir à LaSalle à la suite d’une agression armée envers une femme de 29 ans. Il sera interrogé par vidéo-comparution cet après-midi au palais de justice de Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a en effet confirmé le décès de la femme de 29 ans qui a été poignardée hier dans un stationnement de la rue des Oblats à LaSalle. La victime avait été transportée à l’hôpital dans un état critique et elle a succombé à ses blessures en fin d’après-midi.

Le SPVM signale que le suspect est connu des milieux policiers et que la victime et lui se connaissaient. On ne peut confirmer présentement si c’est un cas de violence conjugale ou une situation de post-séparation.

Il faut rappeler que c’est le troisième incident mortel à être signalé dans l’arrondissement de LaSalle depuis le début du mois de juin dernier.