Plusieurs nouveautés au Cégep André-Laurendeau

Le Cégep André-Laurendeau se dote de plusieurs nouveaux programmes, en revampe certains et propose LIFT, le projet de laboratoire intégré de formation technique.

Dans le but de mieux satisfaire les demandes évolutives du marché du travail, le cégep modifie ses formations Technologie du génie physique, Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle et Technologie du génie civil. Les étudiants de ces programmes sont admissibles à la bourse Perspective Québec.Pour la même raison, Techniques de la logistique du transport se restructure et adopte un nouveau nom : gestion des opérations et de la chaîne logistique.

L’établissement introduit également un nouveau programme préuniversitaire de Sciences humaines qui se déploiera en trois volets: monde en action, individu et relations humaines, administration et économie et sciences humaines avec mathématiques.

Quant à lui, le nouveau projet LIFT, est une série de formations qui «permet aux étudiantes et étudiants, de certaines techniques, de vivre une expérience de professionnalisation multidisciplinaire en étant impliqués dans des projets de développement concrets et tangibles», annonce le Cégep André-Laurendeau par voie de communiqué.

Toutes ces nouveautés seront présentées aux visiteurs lors de portes ouvertes qui se tiendront le 26 octobre de 16h à 21h.