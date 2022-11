Semaine de l’harmonie interculturelle de LaSalle

La Semaine de l’harmonie interculturelle, qui célèbre la diversité au sein de la communauté laSalloise, est de retour pour une sixième édition. Celle-ci aura lieu du 7 au 13 novembre prochains.

L’Arrondissement de LaSalle organise une multiplicité d’activités en partenariat avec divers organismes communautaires et centres culturels dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles.

«C’est important pour les gens de célébrer la réalité actuelle de notre communauté, [de nos] origines diverses», explique l’ambassadrice de l’événement et directrice de l’organisme Bienvenue à l’immigrant (BAI) qui a fêté ses cinq ans en 2022, Henriette Mvondo.

Les organismes BAI, Airsom Centre Prisme, mais aussi Destination Travail du Sud-Ouest de Montréal et la bibliothèque L’Octogone participent à l’offre d’activités gratuites pour attirer un maximum de participants. La Semaine de l’harmonie interculturelle permettra aux LaSallois de découvrir «des ressources de très grande qualité qui sont offertes gratuitement», a déclaré l’ambassadrice.

Créer un sens de la communauté

La semaine d’activités permettra de réunir les LaSallois afin qu’ils découvrent leur communauté et apprennent à connaître les différentes cultures qui y sont représentées. «Le rapprochement permet de combattre les préjugés et de s’apprécier aussi, d’être plus tolérant envers ceux qui sont différents de soi, et de développer une synergie entre les différentes artères communautaires et les LaSallois», se réjouit l’ambassadrice.

Pour Mme Mvondo, les «activités [ont été] sélectionnées pour refléter la beauté de la diversité interculturelle laSalloise». Au programme, spectacle de musique du monde, ateliers, défilé de mode, documentaire, heures du conte, parcours récréotouristique de LaSalle et animations diverses. Le Talk-show BAI, un live Facebook abordant le thème de l’inclusion et de la diversité culturelle à LaSalle, sera également lancé le 8 novembre dans le cadre de cette semaine de festivités. Pour la Soirée de la culture partagée, organisée par Airsom Centre Prisme, les cultures d’Inde, du Mexique et de Chine seront mises de l’avant le 11 novembre. Les œuvres des artistes Itzel Dekovic et Orchidames seront quant à elles présentées lors d’une exposition d’art qui se tiendra du 7 au 18 novembre.

Visitez la page de l’arrondissement de LaSalle sur le site de la Ville de Montréal pour plus d’informations.