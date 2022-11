Fuel transport commandite des équipes sportives féminines

L’entreprise de transport Fuel transport devient le commanditaire principal des équipes sportives féminines du Cégep André-Laurendeau.

«Le fait de soutenir les sports féminins revient à aider directement les femmes dans la société; cela les met à pied d’égalité là où elles n’en ont pour ainsi dire aucune et montrent aux jeunes qu’il existe des endroits où elles peuvent s’épanouir, relever des défis et se mesurer pour arriver à repousser les limites et émerger comme leaders», explique la vice-présidente principale de Fuel Transport, Nadia Damiani, par voie de communiqué.

Celles qui portent le chandail du Boomerang du Cégep André-Laurendeau au hockey, au soccer, au basketball, au volleyball, au rugby et au golf pourront compter sur le financement de Fuel transport pour les saisons 2022-23 et 2023-24.

Le Cégep André-Laurendeau, qui vise à développer ses jeunes athlètes pour qu’elles atteignent leur plein potentiel via de nombreux programmes sportifs, déclare par communiqué que l’aide de l’entreprise constitue «une belle reconnaissance pour les étudiantes-athlètes et aura certainement un impact positif tant sur les études collégiales que lors des compétitions».