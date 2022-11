Requalification de l’école Allion: «une course contre la montre»

Le projet de Maison de la citoyenneté écoresponsable et solidaire dans l’ancienne école Allion se concrétise, mais le soutien financier de l’Arrondissement de LaSalle tarderait à arriver, alors que le bâtiment se dégrade à vue d’œil.

Laissée à l’abandon depuis 2007, la requalification de l’école Allion, qualifiée de patrimoine d’exception dans le quartier du Bronx, est «une course contre la montre», d’après Héritage Montréal. Les bâtiments construits entre 1932 et 1946 sur la rue Édouard au coin de la 5e Avenue sont vacants depuis quinze ans, et malgré les efforts de l’organisme Allions-Nous, qui vise à se réapproprier le site, le projet ne va pas de l’avant.

Transition socioécologique

La première assemblée générale d’Allions-Nous, tenue le 16 novembre, a permis de constituer un conseil d’administration. Toutefois, l’organisme a besoin d’aide financière pour embaucher un chargé de projet afin de mener des études préliminaires et explorer différents scénarios de réalisation. Une demande de soutien financier a été soumise auprès de l’Arrondissement le 25 mars, mais le dossier est resté sans réponse depuis.

Laurent Lavoie devant les clôtures qui encerclent l’école Allion sur la 5e avenue à LaSalle. Photo: Alexis Fiocco

La Maison de la citoyenneté permettrait aux citoyens de se réapproprier ce bâtiment central du quartier et de pallier des besoins essentiels. «On est dépossédés de la façon dont on veut voir se développer nos communautés. Il y a quelques décennies, il y avait des services de proximité, mais avec l’arrivée de supermarchés et centres d’achats, ça a dévitalisé les quartiers», déplore le vice-président d’Allions-Nous, Laurent Lavoie. Pour ne citer que quelques idées, le jardin collectif et l’épicerie en vrac permettraient de combler ce désert alimentaire tout en assurant une «transition socioécologique». Lors de consultations publiques, le besoin d’instaurer des lieux de rencontre tels qu’une agora citoyenne pour le partage des idées et des savoirs a aussi été évoqué.

«Une plaie urbaine» dans le Bronx

L’école et son annexe sont inoccupées depuis 2007, année où la Commission scolaire Lester B. Pearson, propriétaire des édifices, a transféré ses élèves sur la 9e Avenue. Selon M. Lavoie, «les citoyens s’impatientent», car le site laissé en friche serait «dangereux». En effet, l’étude de vétusté consultée par Héritage Montréal fait état de dégradations avancées dans l’école. «À ce niveau-là, c’est préoccupant», explique l’agent d’accompagnement d’Héritage Montréal, Mathieu Boisclair. «La vacance, c’est un peu le pire ennemi pour les bâtiments patrimoniaux», poursuit-il. Les estimations des coûts de rénovation atteindraient les 30 millions de dollars, une somme difficile à trouver pour un tel projet.

La façade de l’école Allion sur la 5e avenue à LaSalle. Photo: Alexis Fiocco

Le vice-président de l’OBNL, Laurent Lavoie, espère que les élus accorderont les aides financières tant attendues, maintenant qu’Allions-Nous s’est doté d’un conseil d’administration. Cependant, l’officialisation de l’organisme «ne fera pas pencher la balance d’un côté ou de l’autre», a déclaré la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet, lors d’une entrevue avec Métro. Selon elle, les «ressources financières majeures que ça va impliquer [nécessitent de] prendre le temps d’analyser la situation avec la plus grande rigueur». Mme Blanchet estime néanmoins accompagner l’organisme dans sa démarche en «analys[ant] différentes pistes de solutions». Un soutien que le vice-président estime «embryonnaire».

«C’est dommage, parce que le milieu communautaire n’a pas été soutenu à la hauteur de la population à LaSalle», déplore M. Lavoie. Malgré les embûches, Allions-Nous compte toutefois poursuivre ses efforts afin que la Maison de la citoyenneté voie le jour.

Un patrimoine d’exception

Construites entre 1932 et 1946 par l’architecte Napoléon Beauchamp, l’école Allion et son annexe présentent un intérêt patrimonial important dans l’Arrondissement de LaSalle, notamment en raison de ses façades de style Art déco. L’évaluation du patrimoine urbain de l’arrondissement de LaSalle, réalisée en 2005, considérait ce secteur du quartier comme «exceptionnel pour LaSalle parce qu’il regroupe cinq édifices institutionnels construits par le même architecte». En effet, l’architecte montréalais a aussi signé l’église de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, l’actuel Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, et la résidence des Frères du Sacré-Cœur, sur la même rue Édouard.