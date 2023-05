Coup d’envoi des Olympiades québécoises des métiers de l’usinage

Cette compétition de métiers rassemble des compétiteurs de centres de formation professionnelle et de cégeps de toutes les régions du Québec.

La compétition en Usinage Computer Numerical Control (CNC) lance son coup d’envoi au Centre intégré de mécanique, de métallurgie et d’électricité (CIMME), situé dans l’arrondissement de LaSalle. Elle se déroulera les 10 et 11 mai, dans le cadre de la 16e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies.

Ce sont les huit meilleurs compétiteurs en usinage CNC du Québec, en provenance des régions de l’Abitibi, de l’Estrie, de la Montérégie, de Montréal et de l’Outaouais, qui s’opposeront amicalement pour décrocher la médaille d’or. La compétition se déroule en deux parties: une première consiste en l’exécution d’une pièce sur tour à commandes numériques, et une seconde en l’exécution d’une pièce au centre d’usinage.

Découpe numérique CNC: table de coupe munie d’un outil rotatif contrôlé par un ordinateur, une technologie qui permet de découper des formes précises qui ont été dessinées numériquement à l’ordinateur.

Promouvoir un métier en pénurie de main-d’œuvre

Bien plus qu’une compétition, l’événement souhaite promouvoir le métier de machiniste. Essentiel à l’économie du Québec, ce dernier fait face à un vieillissement et à une pénurie importante de main-d’œuvre. Des industries comme la métallurgie, l’avionique, l’électronique ou encore l’électrique seraient en attente de diplômés afin de combler des manques «urgents». «Le CIMME est un milieu d’apprentissage essentiel pour notre économie», déclare Ian Fortin, directeur du CIMME.

Le machiniste est à l’intersection entre le dessinateur industriel, l’ingénieur et le producteur. Il fabrique ou répare des pièces de métal, simples ou complexes, à l’aide de machines-outils conventionnelles ou à commande numérique.

Les Olympiades québécoises sont un tremplin promotionnel afin de reconnaître le talent de futurs diplômés en formation professionnelle et d’en faire des ambassadeurs de leur métier. Jean‑Rock Gaudreault, directeur général de Compétences Québec, organisme organisateur des Olympiades

La compétition en usinage CNC fait partie des 35 autres métiers en compétition aux Olympiades 2023. On y trouve par exemple la pratique des métiers du carrelage, de la plomberie, de la comptabilité, de la coiffure ou encore de la peinture automobile.

Pour plus d’informations sur les métiers en compétition aux Olympiades, visitez olympiadesmetiers.quebec.