Le Cégep André-Laurendeau récompense ses élèves

La 35e édition du Gala mérite scolaire, qui s’est tenu le 17 mai dernier, a permis au Cégep André-Laurendeau de remettre des bourses à 100 étudiants et étudiantes pour une valeur de 100 000$. L’étudiante Marilou Salvatorelli a quant à elle remporté la Médaille académique du Gouverneur général.

Ces bourses ont pour objectif de reconnaître l’engagement, la réussite scolaire, la persévérance et l’excellence académique des étudiants de l’établissement. Ce dernier offre 25 programmes et profils d’études dans différents domaines tels que la gestion, les sciences humaines, les arts, les lettres, l’informatique, et les communications.

C’est en Sciences de la nature-profil santé qu’étudie de son côté l’athlète étudiante Marilou Salvatorelli. Résidant dans l’arrondissement de LaSalle, cette dernière a maintenu une moyenne de 96% tout au long de ses études, et a été nommée athlète féminine de l’année pour son implication dans l’équipe de volleyball D2. «Le sport m’a permis de m’accrocher à mes études, de trouver un équilibre de vie et un sentiment d’appartenance», explique-t-elle.

Ayant déjà passé le test Casper, Marilou aimerait travailler dans le domaine de la médecine sportive et la pédiatrie, même si elle se laisse d’autres portes ouvertes. En ce qui concerne le volleyball, elle compte continuer de jouer dans une ligue au civil.

«Si j’ai des conseils à donner, ce serait de bien organiser son temps, d’être disciplinée, de ne pas procrastiner, et surtout de prendre des pauses. L’école, c’est important, mais ce n’est pas juste en se concentrant sur l’école que l’on va réussir», pense la jeune étudiante.