Un service de prêt de documents est lancé au parc Félix-Leclerc

En attendant l’ouverture de la nouvelle bibliothèque L’Octogone, les LaSallois peuvent profiter d’un accès aux documents via un nouveau point de service au parc Félix-Leclerc.

Situé à l’angle des rues Salley et Carignan, le service de prêt de documents est un service temporaire «installé dans un conteneur maritime spécialement aménagé». Il offre une petite collection pour enfants et adultes, selon le site web de l’Arrondissement.

En plus de la documentation disponible, des services supplémentaires y sont offerts, comme la «cueillette de documents préalablement réservés en ligne», les «réservations et retours de documents», et les «abonnements et suggestions de lecture», précise-t-on.

Le point de service est ouvert tous les jours de la semaine, de 12h à 16h30. Il demeurera en fonction jusqu’à l’ouverture de la bibliothèque L’Octogone.