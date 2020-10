La littérature livrée à votre porte par Alain Labonté

Alain Labonté, auteur et résident du Plateau-Mont-Royal a participé à l’écriture du tome 3 de Les Disparus d’Ely – Étrangers. La pandémie l’empêchant de faire le lancement de l’ouvrage à l’intérieur des librairies, il ira à la rencontre de ses lecteurs… à vélo.

Au mois de septembre 2019, Alain Labonté, qui a notamment écrit avec Pénélope McQuade Moi aussi j’aime les femmes, a débuté l’écriture de sa nouvelle, nommée Vonette.

L’ouvrage, renfermant huit nouvelles d’écrivaines et écrivains différents, est le fruit d’un résidence d’auteurs.

«Je suis reconnaissant qu’on m’ait demandé de participer à cette résidence, il y a très peu de résidences littéraires au Québec», pense Alain Labonté. Une manière pour lui de retrouver des auteurs «dans un contexte favorable à la création», pense-t-il.

Une occasion aussi de «sortir de sa zone de confort», explique-t-il. «Je suis plutôt habitué à écrire des biographies», précise celui qui est aussi à la tête de son entreprise de communication.

Car dans Vonette, la réalité se mêle à la fiction. «Vonette habitait dans les bois en arrière de chez moi, en ermite. À l’occasion, je voyais mon père partir à travers les champs, avec des vêtements ou des denrées, j’ai appris qu’il allait prendre des nouvelles de Vonette», se souvient-il.

Étant enfant, il ne se souvient pas très bien comment Vonette est décédée et ne connaissait pas non plus l’histoire de cette dame. «Alors je suis parti de cette réalité et j’ai inventé la suite», sourit M. Labonté.

Lancement à vélo

L’année 2020 étant particulière, la promotion et le lancement de l’ouvrage seront eux aussi inédits.

«J’étais à la campagne, je regardais par la fenêtre et j’ai vu mon vélo. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le lancement du livre à vélo», explique Alain Labonté.

Ce sera donc l’auteur qui viendra à la porte des lecteurs pour livrer l’ouvrage, récupéré à La Librairie du square, le 14 novembre.

Puisque Alain Labonté voit les choses en grand, il ne se contentera d’une livraison uniquement pour les lecteurs du Plateau-Mont-Royal : toute l’île est concernée.

Voilà un défi osé pour cet homme qui avoue ne pas être coutumier de ce moyen de transport.

«Mais je m’entraine à chaque semaine.», lance-t-il. Cette épopée ne lui fait pas peur, car, selon lui, la cause en vaut la peine.

«C’est une manière d’encourager une librairie indépendante, l’achat local, la littérature québécoise et faire un clin d’œil à la maison d’édition», insiste Alain Labonté.

Les Disparus d’Ely – Étrangers est disponible le 3 novembre en librairie. Pour se procurer l’ouvrage et avoir M. Labonté comme livreur, on peut commander, avant le 13 novembre auprès de la Librairie du square, par téléphone au 514 845-7617 et payer par téléphone.