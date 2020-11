Le Plateau lance un podcast sur la transition écologique

L’arrondissement a produit un balado de six épisodes sur le thème de la transition écologique, intitulé Les petites révolutions du Plateau. Ce projet, dans lequel interviennent des experts locaux, vise à sensibiliser les citoyens tout en expliquant les mesures environnementales adoptées dans le quartier.

Un épisode des Petites révolutions du Plateau parait chaque lundi sur les plateformes Spotify, Soundcloud, PodBean, Amazon Music et Apple Music. Le premier, Se rapprocher, est sorti aujourd’hui et aborde la compacité du quartier, ou comment le Plateau combine à la fois des airs de village et la plus forte densité de l’île de Montréal.

«La transition écologique est un enjeu qui préoccupe l’arrondissement depuis des années. On voulait montrer à travers ce projet que de nombreux employés croient en un avenir plus vert et qu’on veut être un moteur d’innovation», explique Geneviève Allard, chargée de communication à l’arrondissement et pilote du projet.

Elle assure n’avoir observé aucune ingérence de l’arrondissement dans la réalisation de ces enregistrements, confiée à la réalisatrice indépendante Charlotte Gagnon-Ferembach. «L’idée n’est pas de faire la promotion du Plateau mais d’alimenter le débat de la transition écologique en laissant s’exprimer nos experts locaux, mentionne-t-elle. On reconnait volontiers qu’on est un modèle imparfait et qu’on peut faire plus, notamment en s’alliant aux citoyens.»

Les thèmes abordés dans les prochains épisodes seront les îlots de chaleur, la gestion verte des eaux pluviales, l’autosuffisance alimentaire, l’agriculture urbaine et la biodiversité en ville.

Mieux comprendre son quartier

«C’est une super initiative de l’arrondissement que d’expliquer la dynamique et la réflexion qui sont derrière leurs initiatives. On râlait à l’époque où le maire Luc Ferrandez supprimait des places de stationnement, mais maintenant on comprend mieux le sens de cette mesure», dit Clément Barda, interne chez Greenpac comme assistant parlementaire à la Chambre des communes et membre du conseil d’administration des Amis du champ des possibles. Celui-ci intervient dans le cinquième épisode du podcast.

«Depuis maintenant trois mandats sur le Plateau, Projet Montréal a entrepris de nombreuses mesures favorables à la transition écologique, comme la multiplication des saillies et des pistes cyclables, observe Marianne Giguère, élue responsable de la transition écologique et du développement durable à l’arrondissement. Ce podcast rappelle que ce n’est pas juste une lubie mais un changement qui concerne tous les citoyens, et qui se fait à toutes les échelles du quartier.»