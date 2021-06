Réaménagement du pôle famille du parc La Fontaine: résiliation du contrat

Montréal retourne à la planche à dessin dans le dossier du pôle famille du parc La Fontaine. Puisqu’elle veut revoir plusieurs éléments du projet, la Ville a dû autoriser la résiliation d’un contrat d’un million de dollars qui avait été octroyé il y a cinq ans.

Une portion du budget a déjà été dépensée pour prendre à son compte les frais de service professionnels rendus. Ce montant s’élève à un peu plus de 533 000 $, taxes incluses, confirme la chargée de communication à la Ville de Montréal, Pascale Sévigny.

Le montant inutilisé de 517 000 $ sera transféré au projet d’aménagement du pôle famille.

En redéfinissant le projet, la Ville veut l’adapter et le bonifier afin de satisfaire aux «exigences actuelles». La mise en valeur du patrimoine distinctif du secteur aquatique et la réhabilitation du pavillon des baigneurs font partie des objectifs principaux. L’administration cherchera aussi à simplifier le projet et à mieux équilibrer le budget.

Contrat accordé

En 2016, la Ville avait accordé un contrat à Atelier Civiliti inc., Chevalier Morales architectes in., Tetra Tech et Madeau foresterie urbaine inc. Ces firmes avaient été choisies afin de concevoir et de réaliser le projet d’aménagement du pôle famille tout en respectant les orientations du Plan directeur amorcé plus tôt la même année.

Fin 2019, les plans et le cahier des charges, à moitié complétés, sont déposés à la Ville. Or, «la mise en commun des commentaires a mis en lumière des écarts entre les besoins initiaux et ceux d’aujourd’hui», peut-on lire dans les documents municipaux. De plus, la pandémie actuelle, le niveau de fréquentation des parcs et les directives de réduction des émissions de GES ont fait évoluer le projet.

Prochaines étapes

La révision du projet donnera lieu à l’octroi de nouveaux contrats dans les prochains mois.

Comme annoncé précédemment, le pôle famille du parc La Fontaine fera l’objet d’un réaménagement complet. Un investissement totalisant 14,3 M$ sera requis pour le réaliser. Le projet se déclinera en trois étapes s’étendant sur les cinq prochaines années. Il débouchera sur la construction d’une nouvelle aire de jeux entre l’automne 2021 et le printemps 2022.

L’achat et l’installation des jeux sur mesure font partie d’un contrat distinct de celui de la construction des aménagements de la première phase du projet. Ils seront installés pendant les travaux d’aménagement.

Les travaux d’aménagement de la première phase débuteront cet automne.