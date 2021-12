MU a encore frappé avec une nouvelle murale dans le Plateau

C’est en présence des élues locales que l’organisme MU a inauguré la nouvelle murale «Symbios». Celle-ci est située sur la façade du 5195, boulevard Saint-Laurent.

L’arrivée de cette murale se fait dans la continuité du processus de revitalisation entamé avec l’aménagement de la place Andrée-Lachapelle.

«Le Mile End, depuis la pandémie, a été sous pression, on a subi beaucoup de tags, a expliqué la conseillère de Ville, Marie Plourde. Ceci amène de la lumière et de la couleur. La murale veut amener aussi plus de rêve dans notre quartier qui, surtout depuis la pandémie, en a besoin.»

L’artiste Marc O’Brien explique sa démarche artistique. Crédit photo : Quentin Dufranne/Métro Média

L’artiste Marc O’Brien a voulu évoquer le concept du sublime qui surgit lorsque l’on pose son regard sur la nature. Il aborde dans son œuvre l’optimisme tout en s’inspirant de visions issues de la science-fiction.

«L’art public a une fonction très particulière, car il est offert à tout le monde», a expliqué la conseillère d’arrondissement du district Mile-End, Marie Sterlin. Elle a notamment souligné l’importance d’avoir des murales de par la beauté qu’elles génèrent. L’élue n’a pas caché son désir de voir apparaître encore plus de murales dans l’arrondissement.