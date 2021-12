Qui s’occupera de la nouvelle bibliothèque de partage d’outils ?

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal est à la recherche d’un organisme à but non lucratif, d’une coopérative de solidarité ou d’une entreprise pour s’occuper du développement et de la gestion de la future bibliothèque de partage d’outils.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 25 février 2022 pour postuler. Une enveloppe de 85 000 $ sera attribuée pour soutenir le projet qui devra être opérationnel pour le 31 décembre 2022. Des moyens d’autofinancement devront être à prévoir pour assurer la pérennité du projet sur les trois prochaines années.

Le candidat sélectionné devra s’assurer de la gestion des emprunts et du retour des outils. Il devra aussi entretenir et renouveler les outils et la machinerie. Il lui sera aussi demandé de gérer le personnel requis pour le bon fonctionnement de la bibliothèque de partage d’outils.

La bibliothèque de partage d’outils s’inscrit dans le désir qu’a l’arrondissement de réduire la surconsommation en réduisant les achats uniques tout en favorisant le partage dans la population.

L’idée de développer une bibliothèque de partage d’outils provient du budget participatif mis en place par l’arrondissement entre septembre 2020 et mai 2021. La population a ainsi pu voter pour les projets proposés qui l’intéressaient et c’est la bibliothèque de partage d’outils qui a été sélectionnée.