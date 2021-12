Troisième édition de la guignolée des élus du Plateau-Mont-Royal

De 16h à 18h le 17 décembre, des élus de tous les paliers gouvernementaux participeront à la guignolée des élus du Plateau-Mont-Royal. Ruba Ghazal, Steven Guilbeault, Marianne Giguère, Marie Sterlin, Marie Plourde, Alex Norris, Maeva Vilain et Laurence Parent seront ainsi présents à la station de métro Mont-Royal ou à l’Intermarché Boyer afin de récolter les dons du public. Les bénéfices de la collecte seront versés au comité sécurité alimentaire de la Corporation de développement communautaire Plateau-Mont-Royal.

«À chaque temps des fêtes et encore plus cette année à cause de l’inflation galopante qui fait souffrir les plus vulnérables, les collectes au profit d’organismes, notamment d’aide alimentaire, nous rappellent que la pauvreté est encore un problème immense au Québec, a déclaré la députée de Québec solidaire dans Mercier, Ruba Ghazal. C’est le rôle de l’État de redistribuer la richesse et de lutter réellement contre la pauvreté et les inégalités économiques, et notre parti ne cesse de le rappeler au gouvernement, mais l’enjeu est encore bien présent. Il y a encore bien à faire pour reconnaître le droit de tous et toutes d’être à l’abri de la faim et de vivre pleinement plutôt que simplement survivre, en décembre comme le reste de l’année». Mme Ghazal est à l’origine de la guignolée des élus du Plateau Mont-Royal, qui a vu le jour en 2018.