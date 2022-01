Une brigade d’hiver pour faire jouer les enfants en toute liberté

La brigade d’hiver du Lion et de la Souris accueillera du 16 janvier au 27 mars les enfants et leur famille au cœur du parc La Fontaine. Ils pourront s’amuser avec de nombreux jeux et objets mis à leur disposition.

La brigade aura lieu tous les dimanches de 13h30 à 15h30 sur l’avenue Émile-Duployé. Les enfants pourront s’y retrouver pour du jeu libre avec différents objets tels que des cordes, des bâches et d’autres objets d’artisanat.

Le Lion et la Souris vise à faire du jeu libre des enfants à l’extérieur un droit fondamental en contexte urbain. Il contribue donc à faciliter, à promouvoir et à protéger le jeu libre pour les plus petits.