Un atelier de cybersécurité pour mieux être protégé sur le web

L’organisme La Puce ressource informatique, située sur le Plateau, propose une série de cinq ateliers gratuits et virtuels sur la cybersécurité, afin d’apprendre à bien se protéger dans son utilisation d’Internet.

Cette série d’ateliers hebdomadaires se tiendra chaque vendredi de 13h30 à 15h à partir de ce vendredi 21 janvier 2022, et permettra d’aborder plusieurs thématiques en lien direct avec les outils présents sur notre ordinateur.

Le premier atelier du 21 janvier sera d’abord consacré au fonctionnement d’internet pour mieux comprendre les fondements de la sécurité sur le web. Le vendredi 28 janvier abordera l’utilisation des mots de passe, et celui du vendredi 4 février des boîtes de courriels. Le 11 février, la navigation sur le web et l’achat en ligne seront à l’honneur, et enfin, l’atelier du 18 février sera consacré aux applications et aux services bancaires en ligne.

Dans le contexte sanitaire actuel de la COVID-19, ces 5 ateliers se dérouleront de manière virtuelle, en ligne sur Internet. Si l’inscription est obligatoire, la participation est gratuite.

Depuis plus de 35 ans, La Puce ressource informatique, basée sur Papineau, travaille à l’appropriation des nouvelles technologies de l’information et des communications par les particuliers, les organismes des milieux communautaires, associatifs et syndicaux.

En favorisant une approche globale et intégrée de la formation, l’objectif de La Puce ressource informatique est aussi de favoriser l’intégration socioprofessionnelle et de contrer la fracture numérique.