22,3 M$ pour le réaménagement de l’avenue des Pins

Le réaménagement de l’avenue des Pins amorcé en 2021 se poursuivra au cours des prochains mois. Des dépenses de 22,3 M$, incluant un contrat à l’entreprise Eurovia Québec Grands Projets Inc, viennent d’être approuvés par la Ville de Montréal afin de procéder aux travaux nécessaires sur l’artère entre l’avenue du Parc et le boulevard Saint-Laurent.

Dans le cadre de ces travaux, l’ensemble des infrastructures souterraines datant de la fin du XIXe siècle seront mises à niveau. Par ailleurs, afin d’améliorer la sécurité des usagers et de rendre les aménagements plus « conviviaux pour les piétons et les cyclistes », il est prévu de remplacer l’éclairage et les feux de circulation ainsi que d’implanter des voies cyclables et de reconstruire les trottoirs.

De plus, dans le but d’augmenter le verdissement dans le secteur et de «contribuer à mettre en valeur les immeubles d’intérêt bordant l’avenue», des plantations et du mobilier urbain seront aussi ajoutées sur l’avenue.

Il est prévu que les travaux s’amorcent en avril 2022 et qu’ils se terminent en juillet 2023.

Deux aperçus de l’Avenue des Pins une fois les travaux complétés / (Capture d’écran des documents fournis dans le sommaire décisionnel)

Une 2e phase du projet de réaménagement de l’avenue des Pins devrait se déployer entre la rue Peel et l’avenue du Parc. Les détails concernant cette seconde phase ne sont toujours pas connus.