Québec octroie 825 000$ à la COOP MADAAM pour un nouveau bâtiment

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont remis 825 000$ à la COOP MADAAM, afin qu’elle puisse acquérir un nouveau bâtiment et offrir des espaces de travail et de création à des femmes artistes et artisanes.

Le Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) a accordé une subvention de 500 000$. Un prêt de 325 000$ sur fonds propres de la part d’Investissement Québec est venu compléter le tout.

La COOP MADAAM est une coopérative qui vise à créer des projets immobiliers de regroupement d’ateliers pour les femmes artistes et artisanes. Elle a vu le jour après le constat de la rareté des espaces de travail et la hausse des loyers.

«En participant activement au développement du savoir-faire des femmes artistes et artisanes, la COOP MADAAM contribue à la croissance d’une économie d’entraide et coopérative. Nous sommes fiers de soutenir cette entreprise d’économie sociale. Elle a su cerner les besoins exprimés par la communauté en offrant cet espace de création formateur et inclusif», encense Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.