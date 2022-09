Une foire gourmande pour l’alimentation responsable à Montréal

La foire Le Goût du changement, présentée par le Collectif Récolte, invite les résidents de Montréal à rencontrer les artisans de l’alimentation responsable le 24 septembre au Livart, de 11h30 à 16h30.

La venue à Montréal de la 5e édition de la foire est l’occasion pour les intéressés d’aller à la rencontre d’artisans de l’alimentation responsable. Des gens ayant l’impact social et environnemental au cœur de leur travail et de leurs produits.

Affiche de la 5ème édition de la foire Le Goût du changement

Cette année, la foire augmente sa capacité d’accueil pour recevoir plus de participants, mais aussi plus d’exposants de l’agriculture montréalaise. En tout, 35 d’entre eux feront découvrir leur savoir-faire et proposeront des dégustations de leurs produits au public (nourriture, breuvages, alcool…).

Des conférences auront lieu pour que les Montréalais puissent discuter d’enjeux alimentaires avec des experts. Ils parleront de thèmes liés aux productions locales, durables et solidaires dans le but de sensibiliser les Montréalais à une habitude alimentaire plus éthique et résiliente.

La foire a même créé un tout nouveau site web: legoutduchangement.ca.