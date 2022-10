Mercier: Ruba Ghazal remporte ses élections

Selon les projections de Radio-Canada, la solidaire Ruba Ghazal obtiendra un deuxième mandat à titre de députée de la circonscription de Mercier.

Selon les résultats préliminaires, Ruba Ghazal a recueilli 1 834 votes. Derrière elle, se trouve la libérale Catherine Boundjia avec 711 votes, suivie de la candidate péquiste Sabrina Mercier-Ullhorn avec 646 votes, puis la caquiste Florence Lavictoire, avec 557 votes.

Le taux de participation approximatif des électeurs inscrits dans la circonscription de Mercier s’élève à 45,2%, comparativement à 66% en 2018.

«On a fait la plus grande campagne de notre histoire»

Peu de temps après sa victoire, la députée solidaire réélue, Ruba Ghazal, était «très heureuse» de la campagne qu’elle a menée «mais aussi que Québec Solidaire a menée».

«On a été très propositionnel, très positif. On a amené des propositions ambitieuses pour le Québec, notamment en matière de changements climatiques et de crise de logement», a-t-elle déclaré lors entrevue téléphonique avec Métro.

Bien qu’elle se dit heureuse de l’issue des élections générales provinciales, elle croit qu’il y a «vraiment des questions à se poser sur le mode de scrutin».

«Quand on regarde les pourcentages, ce n’est pas du tout représentatif des sièges. Le système électoral est brisé et on le sait depuis très longtemps. Malheureusement, M. Legault a décidé de revenir sur sa parole et ne pas réformer le mode de scrutin. Ça manque de courage de sa part et les perdants sont les citoyens et les citoyennes qui ont voté et n’ont pas vu leur voix représentée à l’Assemblée nationale.»

