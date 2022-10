Sensibilisation environnementale au cœur de la place des Fleurs-de-Macadam

Ouverte au public cette année après trois années d’expérimentation, la place des Fleurs-de-Macadam, située au cœur du Plateau Mont-Royal, se veut un vecteur d’engagement et de sensibilisation.

Preuve en est: à travers un cahier d’exercices disponible en ligne et sur papier ainsi qu’un concours, l’Arrondissement souhaite sensibiliser le public, jeune et moins jeune, aux enjeux des changements climatiques.

Ainsi, en partenariat avec le Comité ZIP Jacques-Cartier, un cahier d’exercices est mis à la disposition des citoyens. Au programme, activités éducatives sur le cycle de l’eau et les changements climatiques, fonctionnement de la place des Fleurs-de-Macadam ou enseignement sur son écosystème.

Pour rappel, cette place multifonctionnelle inondable, surplombée tout l’été par un nuage lumineux, a été conçue pour capter les eaux de pluie en son centre et dans les îlots de végétation autour du site. La place des Fleurs-de-Macadam peut accueillir jusqu’à 30 cm d’eau, qui est drainée dans le sol en moins de 48 heures. Le but là encore: éveiller les consciences et sensibiliser à la gestion de l’eau.

L’Arrondissement a également mis en place un concours, ouvert jusqu’au 13 octobre, en collaboration avec Espace pour la vie. En jeu, trois laissez-passer familiaux pour la Biosphère, l’Insectarium et le Jardin botanique. Pour participer, il suffit de vous prendre en photo près de l’une des plantes gravées dans le béton.