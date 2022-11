Aide alimentaire: un comptoir de plats à emporter en fin de journée

Dès janvier 2023, il sera possible pour les résidents du Plateau-Mont-Royal d’acheter à faible coût des plats à emporter en fin de journée chez Resto Plateau. Cet organisme à but non lucratif a décidé de bonifier les heures destinées à ce service afin de mieux s’accorder aux besoins et réalités d’une plus vaste clientèle à la recherche d’un soutien alimentaire.

Resto Plateau offre déjà un service de repas équilibrés à emporter de 11h30 à 13h30, qui bénéficie davantage à une clientèle composée de retraités, de personnes en situation d’itinérance, isolées ou sans emploi. Natasha Gwizdalla, chargée de communication à Resto Plateau, explique que la nouvelle plage horaire permettra à des travailleurs en situation de précarité et particulièrement à des familles de bénéficier de ce service.

Reste à déterminer ces nouvelles heures et journées d’ouverture ainsi que les types de produits qu’il sera possible de récupérer au comptoir. Un sondage est d’ailleurs disponible en ligne pour mieux cibler la demande.

Cette initiative survient alors qu’à la fin octobre, le rapport d’enquête Bilan-Faim réalisée par Moisson Montréal dévoilait une hausse de 26% du nombre de demandes d’aide alimentaire d’urgence à Montréal en l’espace d’un an.

Resto Plateau a commencé ses opérations en 1992 et œuvre depuis en sécurité alimentaire par l’insertion socioprofessionnelle vers les métiers de la restauration, par l’offre de repas abordables et par l’action communautaire qui favorise le développement de l’autonomie alimentaire et sociale de personnes en situation d’insécurité alimentaire.