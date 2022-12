Sur le Plateau, l’installation de terrasses sera moins chère en 2023

Les tarifs liés à l’installation de terrasses diminuera 25 à 50% par rapport à 2019 sur le Plateau-Mont-Royal. Suite à une décision du conseil d’arrondissement, la tarification sera en outre basée sur la superficie occupée, au lieu de l’évaluation foncière. La mesure vise à réduire la facture des commerçants et les encourager à occuper l’espace public.

Au tota, 170 commerçants sont concernés. Parmi eux, 107 (63%) auront une baisse de 50% ou plus. Pour 28 commerçants (16%) cette diminution se situe entre 25 et 50%.

Les revenus générés par les cafés-terrasses étaient de 1 M$ en 2019. «Avec ces tarifs simplifiés et diminués de 50%, ce sont près de 500 000$ que l’arrondissement laissera dans les poches des commerçants du Plateau», se félicite Luc Rabouin, maire du Plateau-Mont-Royal.

Rappelons que l’Arrondissement avait assoupli son règlement en 2021 pour augmenter le nombre de terrasses sur le territoire du Plateau-Mont-Royal. Le nombre de celles-ci a fortement augmenté entre 2019 et 2022, passant de 90 à 170.

La nouvelle tarification sera basée sur une valeur fixe au mètre carré avec un prix différent pour les petites rues commerciales et un autre pour les plus grandes artères qui bénéficient d’un plus grand achalandage et d’heures d’exploitation plus étendues. Selon la Nouvelle Association des Bars du Québec, cela concernerait la moitié de ses membres dans l’arrondissement.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l’arrondissement afin de rendre plus équitable la tarification des cafés-terrasses comparativement aux arrondissements limitrophes», souligne Tasha Morizio, directrice générale de la SDC du Boul Saint-Laurent et porte-parole de la table, composé aussi des SDC de la rue Saint-Denis, de la SDC Laurier Ouest et de l’avenue du Mont-Royal.