L’école de danse Louise Lapierre souffle ses 50 bougies

Vous voulez apprendre à danser le jazz, le hip-hop, le street-jazz, le contemporain, la claquette ou le ballet? C’est ce que vous propose, entre autres, l’école Louise Lapierre Danse, qui célèbre cette année ses 50 ans.

Fondée en 1973 par la danseuse, professeure de danse et chorégraphe québécoise Louise Lapierre, cette école située sur le Plateau Mont-Royal cherche à «transmettre l’amour de la danse aux petit.e.s comme aux grand.e.s en encourageant ses élèves à s’émanciper des pratiques traditionnelles du milieu», peut-on lire dans le communiqué de l’institution.

Misant sur l’importance du bien-être physique et mental de ses élèves, cette école offre un espace sécuritaire où plaisir et dépassement cohabitent en harmonie, poursuit le communiqué.

«En plus de fournir une formation de qualité, l’école s’est également engagée à démocratiser l’art de la danse auprès du grand public en proposant des programmes innovants et en se tenant toujours à l’avant-garde de l’évolution dans le secteur», soutient la coordonnatrice des relations publiques chez tök communications, Maëlys Chupin.

Cet anniversaire rend hommage à 50 ans de partage et donne l’occasion de célébrer l’héritage de Mme Lapierre et de l’école, avec un regard porté vers l’avenir et le renouveau pour continuer de faire valoir l’importance de la danse au sein de la culture québécoise.

Maëlys Chupin, tök communications