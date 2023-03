Des familles nourries par Resto Plateau

Entre les murs colorés de la salle à manger de Resto Plateau, les conversations se mêlent au cliquetis des ustensiles. À une table, de jeunes étudiants bavardent. À l’autre, une dame rejoint en vitesse son amie pour l’embrasser. À quelques pas de la scène, leur voisin de table paraît solitaire et taciturne. Derrière cet assemblage hétéroclite d’individus, un même besoin: combler son appétit.

Mais se nourrir coûte de plus en plus cher. Et cette réalité transcende les classes sociales à Montréal. Ce qui peut expliquer la mixité de la clientèle constatée dans ce local spacieux et chaleureux de la rue Saint-Hubert.

La directrice générale de Resto Plateau, Audrey Mougenot, et la directrice communautaire et des communications, Gaëlle Descary, expliquent à Métro que depuis le mois de janvier, les heures d’ouverture de leur comptoir de plats à emporter ont été bonifiées afin de répondre aux besoins émergents d’une clientèle élargie, soit les travailleurs et les familles.

Dès lors, l’organisme a pu constater que ce sont majoritairement les familles qui fréquentent régulièrement le comptoir les lundis et les mercredis entre 16h30 et 18h, pour mettre la main sur un repas complet et des produits congelés «pas chers», ou pour se ravitailler en fruits et légumes.

Cette simple initiative sert certainement la mission de l’organisme de renforcer la sécurité alimentaire de l’ensemble des membres de la communauté. Entre deux bouchées d’un roulé de seitan tout droit sorti de la cuisine, Audrey Mougenot précise d’ailleurs qu’ici, tout le monde est bienvenu pour déguster un repas complet pour moins de 5$. Ceux qui ont les moyens de payer davantage pour leur repas et qui désirent soutenir l’organisme sont libres de le faire en s’acquittant du prix solidaire.

Si l’ensemble de la société écope d’une facture salée à l’épicerie, il est alors naturel de se demander comment l’organisme parvient à offrir des plats à si bas prix tout en payant sa main-d’œuvre – composée en partie de salariés en insertion socioprofessionnelle.

Il le fait d’abord en réalisant des économies sur le plan de son approvisionnement. La plupart des aliments qui se retrouvent dans les assiettes sont en effet des invendus des épiceries fournis en grande partie par Moisson Montréal et l’Association des producteurs maraîchers du Québec.

Ensuite, il le fait en diversifiant ses sources de financement. Outre les subventions gouvernementales, les contributions de partenaires financiers, les dons du public et les recettes générées par le restaurant communautaire, Resto Plateau offre aussi des services de traiteur lors de la tenue d’événements corporatifs ou festifs. Ceux-ci peuvent se dérouler dans les locaux multifonctions de l’organisme, fraîchement rénovés à coup de subventions privées totalisant plus ou moins un demi-million de dollars.