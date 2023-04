Plus de 90 logements abordables à venir dans le Plateau

La Ville de Montréal a débloqué vendredi une somme de 5,6 M$ pour un projet visant à transformer 91 logements en face du parc La Fontaine.

Situées dans l’immeuble Le Manoir Lafontaine, sur la rue Papineau, les habitations seront transformées en logements abordables par l’organisme Interloge.

L’acquisition se fera «sous peu», affirme Benoit Dorais, vice-président du conseil exécutif de la Ville. Il se réjouit de la nouvelle, qui «fait culminer des efforts de près de deux ans dans le manoir».

Ces efforts ont commencé après que les locataires eurent échappé à une tentative de rénoviction. La Ville avait alors rapidement pris leur défense et le Tribunal administratif du logement avait finalement statué que l’action du propriétaire était illicite.

Les fonds de la Ville, ajoutés à ceux de partenaires pour l’instant anonymes, serviront à l’achat du bâtiment, qui sera ensuite rénové et mis aux normes. Les plans et l’échéancier seront révélés bientôt, en plus de l’identité des partenaires. L’objectif de l’achat est entre autres de sortir les logements du marché spéculatif afin de garantir leur abordabilité.

Ce site avait été ciblé dès le début du projet Chantier Montréal abordable. M. Dorais se réjouit de remplir cette promesse et espère que cette action pourra mettre la table pour d’autres plans d’envergure à Montréal.