L’avenue du Mont-Royal fermée à la circulation

Le bal des rues piétonnes estivales à Montréal commence tranquillement. L’avenue Mont-Royal sera réservée aux piétons dès samedi, et en préparation, elle a été fermée à la circulation automobile dimanche.

L’effort pour aménager la rue piétonne prendra quelques jours et c’est pour cela qu’il faudra attendre le 20 mai, afin d’être sur de n’y croiser aucun véhicule. Du mobilier devrait être installé d’ici là. Pour l’instant, la fermeture de l’axe est effectuée à l’aide de cônes oranges.

Réservée à la mobilité douce sur 2,5km, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Fullum, l’avenue Mont-Royal est la plus longue rue piétonne de Montréal. Il s’agit en réalité d’une « zone lenteur » où les vélos, trottinettes et planches à rouler sont admis mais leurs utilisateurs doivent rouler lentement et faire attention aux piétons.

Sur son parcours, l’avenue Mont-Royal est desservie par la station de métro Mont-Royal, au cœur de la place Gérald-Godin, qui est presque entièrement piétonne. En effet, la rue Berri entre l’avenue Mont-Royal et la rue des Utilités publiques est intégrée à cette place piétonne, et la rue Rivard est fermée à la circulation sur la même portion.

Outre l’avenue Mont-Royal, la rue Sainte-Catherine Ouest, une partie du Vieux-Montréal et une petite section section de la rue De Castelnau sont déjà piétonnières pour l’été. Jeudi, la rue Bernard deviendra également piétonne, suivi de la rue Sainte-Catherine Est, dans le Village, vendredi.

Ce sera ensuite au tour de la rue Saint-Denis et du marché Jean-Talon, le 1er juin, de la rue Wellington, le 5 juin et enfin des rues Duluth et Ontario, le 19 juin.