La rue Duluth au parc Jeanne-Mance sera aménagée dès cet été

Des aménagements arrivent dès cet été sur la rue Duluth Ouest afin d’amorcer la première phase d’un projet visant à relier les deux portions du parc Jeanne-Mance que coupe la rue. Le tronçon visé va de l’avenue du Parc à celle de l’Esplanade.

Y seront installés des bancs et tables pour se reposer, ainsi que des œuvres expliquant l’aspect historique des lieux, a annoncé l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal dans la soirée de mercredi lors d’une rencontre d’information en ligne.

En effet, la portion visée de la rue Duluth passe au bord du mur historique qui entoure le jardin des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal. Un panneau d’affichage racontant l’histoire de l’endroit sera installé, en plus d’une borne permettant d’écouter des témoignages audio romancés des bonnes sœurs qui ont déjà occupé les lieux.

«On a pensé à ouvrir la porte patrimoniale du jardin, mais il y a un cadenas et une serrure barrée très ancienne. Le cadre de porte est très fragile et son ouverture pourrait affecter la solidité du mur», explique la conseillère en aménagement urbain pour la Ville, Geneviève Quenneville, interrogée à ce sujet.

Capture d’écran, présentation de l’Arrondissement

Une première phase d’aménagement est déjà entamée, avec l’installation de bacs de plantations auxquels se rajouteront dans un futur proche des peintures au sol, six tables et une balancelle.

Lors d’une deuxième phase, qui débutera à la fin du mois et s’étendra dans la première partie de juillet, des rampes d’accès pour faciliter le passage aux personnes à mobilité réduite seront installées.

Enfin, une troisième étape est prévue pour la fin du mois de juillet jusqu’en août durant laquelle seront installés des structures et du mobilier sur mesure, en plus de l’œuvre audio.

D’autres aménagements sont prévus plus tard, notamment du verdissement et de la plantation d’arbres pour le projet final, celui-ci étant transitoire.

Résidente du secteur présente lors de la soirée, Linda Babin a tout de même fait part de certaines incertitudes. «Il y a beaucoup d’irritants majeurs avec le parc et il risque d’y avoir beaucoup plus de bruit, déjà que ce n’est pas vivable, là on rajoute encore plus de mobilier», s’inquiète-t-elle.

Le chef de l’aménagement écologique du paysage de l’arrondissement, Olivier Joncas Hébert, lui a assuré que la problématique était connue et que l’arrondissement travaillait avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) afin de limiter le tapage. L’administration estime tout de même que les impacts du nouvel aménagement seront marginaux par rapport à l’achalandage déjà présent dans le parc.