La piscine Baldwin devrait rouvrir en 2026

Le projet de reconstruction de la piscine Baldwin a été révisé par l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal début juillet. Celle-ci sera finalement aménagée dans le secteur nord-ouest du parc pour 2026.

«Il est impossible de réparer à nouveau la piscine dans son emplacement actuel», peut-on lire sur le site Web de l’Arrondissement. La contamination du sol, l’explosion des coûts de construction, l’affaissement des sols et l’impact potentiel sur les résidences adjacentes lors du piétage auraient obligé l’Arrondissement à revoir le projet dans son ensemble.

Des installations désuètes

Construites en 1964, les installations de la piscine Balwin sont désormais en fin de vie. Le système de filtration et de traitement de l’eau est désuet et ne répondait plus aux normes réglementaires en vigueur. La salle mécanique existante n’était plus assez grande pour contenir les nouveaux équipements de filtration et de traitement de l’eau.

Le projet étant situé sur un ancien dépotoir, les installations sont soumises à des mouvements de sols dus au tassement et à la décomposition des matériaux de remblais. Le pavillon s’affaisse, plusieurs fissures et des soulèvements ont été constatés, et les murs du bâtiment sont fissurés et désalignés vers l’extérieur.

Un nouveau projet

Les travaux étant majeurs, le bâtiment ne sera pas rénové, mais resitué dans le secteur nord-ouest du parc, sur un terrain de soccer. Ce dernier sera réaménagé sur un nouveau terrain naturel.

La nouvelle piscine sera composée d’un bassin de 50 mètres avec des couloirs de nage afin d’accueillir un plus grand nombre de baigneurs. La construction d’une pataugeoire et d’une plage est aussi prévue.

Les travaux de construction sont prévus pour 2025 et l’ouverture de la piscine promise pour 2026.