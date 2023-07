Piscine Laurier: un animateur de camp de jour évite la noyade de justesse

Un drame a été évité de justesse dans les eaux de la piscine du parc Sir-Wilfrid-Laurier le 20 juillet dernier, lorsqu’un aide-animateur du camp de jour de Relance des Loisirs Tout 9 (RDLT9) a été repêché du bassin inconscient.

Plusieurs sauveteurs sont intervenus pour extraire la victime qui se trouvait au fond de la piscine. Celle-ci aurait passé un peu moins d’une minute sous l’eau, avant d’être repérée par le personnel chargé de veiller à la sécurité sur le site, indique la porte-parole de l’arrondissement, Geneviève Allard.

Les circonstances dans lesquelles cet incident est survenu demeurent inconnues, mais la capacité à nager de l’animateur ne serait pas en cause. L’arrondissement évoque pour sa part un accident.

«Du côté du camp, on nous informe que l’aide-animateur savait nager. On ne sait toutefois pas exactement ce qui l’a mené à perdre conscience et à couler, il a peut-être eu une faiblesse, mais nous l’ignorons. Le jeune n’a aucun souvenir de l’incident de son côté», détaille l’arrondissement.

Après avoir été placé en dehors du bassin par les secouristes, l’aide-animateur, âgé de moins de 18 ans, a retrouvé son pouls sans avoir à subir des manœuvres de réanimation.

Depuis cet incident, la partie la plus profonde du bassin a été réservée aux personnes utilisant le plongeoir afin de réduire les risques de noyades. La Société de sauvetage a par ailleurs organisé une rencontre avec les sauveteurs afin de dresser un bilan de l’intervention et de leur apporter du soutien.