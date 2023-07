Voici les cinq meilleures piscines de Montréal

Avec un total de 64 piscines extérieures répertoriées par la Ville, Montréal dispose de plusieurs espaces de baignade où se rafraîchir cet été. Métro a analysé les données de Google Maps afin de dresser un portrait des meilleures piscines de la métropole en fonction des avis des internautes. Seules celles ayant reçu plus de 10 avis ont été retenues. À note égale, la piscine ayant le plus d’avis l’emporte.

5) La piscine du parc Martin-Luther-King

Photo: Gracieuseté, Marie-Ève Rouleau, Ville de Montréal.

Avec une note de 4,5 sur 5 pour 174 avis, la piscine du parc Martin-Luther-King, située dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), est décrite par plusieurs internautes comme un bel endroit où nager. «Vous pouvez nager facilement sans que les enfants sautent partout», indiquait Yves Badara Diop il y a un an. La basse température de l’eau est cependant soulignée dans plusieurs avis.

Le site offre plusieurs commodités comme des douches, des fontaines d’eau potable et du Wi-Fi gratuit.

4) La piscine Paul-Émile Sauvageau

Photo: Gracieuseté, Mélanie Dusseault, Ville de Montréal.

La piscine Paul-Émile Sauvageau, située dans le parc L.-O.-Taillon dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM), se trouve en quatrième position dans notre analyse avec une note de 4,5 sur 5 pour 194 avis.

Plusieurs internautes notent que la piscine est de grande taille et qu’elle est idéale pour les enfants et les familles. Martin Levesque, un utilisateur qui a attribué une note de 5 étoiles à la piscine, souligne les différents aménagements disponibles sur le site comme la pataugeoire et les deux glissades d’eau. «Un endroit parfait pour amuser et rafraîchir les enfants», commente-t-il.

3) La piscine du parc Sir-George-Étienne-Cartier

Photo: Gracieuseté, Ville de Montréal.

On retrouve en troisième position la piscine du parc Sir-George-Étienne-Cartier dans l’arrondissement du Sud-Ouest, avec une note de 4,6 sur 5 pour 20 avis publiés.

Un internaute, Rabie Mekhoukh, écrit qu’il s’agit d’une «belle» piscine offrant un «bel environnement familial». Cette piscine, ouverte du 24 juin au 20 août, est accessible aux familles les mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 10h30. Avec une capacité totale de 486 personnes, le site dispose de douches, de tables à langer et de toilettes.

2) La piscine du parc Ignace-Bourget

Photo: Capture d’écran Google Maps.

Ex æquo avec la précédente, mais récoltant huit avis de plus, la piscine du parc Ignace-Bourget est également située dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Plusieurs utilisateurs qualifient la piscine de spacieuse, belle et sécuritaire. «Le plus est la zone plongeoir», affirme un internaute sous le pseudo de Kmi 69. La piscine mesure 50 mètres sur 25 mètres, et est accessible tous les jours en été. Elle dispose de deux tremplins et d’une glissade, en plus de certaines commodités: vestiaires, aires de pique-nique, douches ou encore tables à langer.

1) La piscine du parc Hans-Selye

Photo: Gracieuseté, Mélanie Dusseault, Ville de Montréal.

Située dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP-PAT), la piscine du parc Hans-Selye obtient la meilleure note du classement, avec un score de 4,7 sur 5 pour 46 avis.

Plusieurs utilisateurs disent y avoir vécu une bonne expérience, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. C’est «une des meilleures piscines que j’ai fréquentées à Montréal», assurait Vanna-Lusa Noel, qui a attribué une note de 5 étoiles à la piscine il y a un an.

La piscine de taille olympique dispose de couloirs de nage de 25 mètres accessibles en tout temps lors des heures d’ouverture, et propose toutes sortes de commodités: bornes de recharge pour voitures, fontaine d’eau potable, parasols, stationnement gratuit, vestiaire familial ou encore supports à vélo. «Impossible [de] demander mieux!» écrivait Louis Campeol il y a deux ans.

Les meilleurs arrondissements

Du côté des arrondissements, ceux qui ont la moyenne la plus élevée sont le Sud-Ouest, avec 4,6 sur 5, suivi de Pierrefonds-Roxboro, avec 4,5 sur 5, et de RDP-PAT, avec 4,4 sur 5. Il faut tout de même noter que l’arrondissement du Sud-Ouest ne possède que deux piscines extérieures sur son territoire, et Pierrefonds-Roxboro, qu’une seule.

Les arrondissements qui disposent du plus grand nombre de piscines extérieures sont ceux de LaSalle et de Saint-Laurent, avec un total de huit piscines chacun, suivis de Saint-Léonard, Anjou et RDP-PAT, lesquels en possèdent chacun cinq sur leur territoire.