Concertation Anjou décide de changer de directeur

Daniel Duranleau n’agira plus à titre de directeur général de Concertation d’Anjou. Son départ a été confirmé lors de l’assemblée des membres de l’organisme. Le conseil d’administration a évoqué des «visions incompatibles» quant à l’avenir de la table de quartier pour expliquer la rupture.

Une réorganisation des rôles dans la structure interne a aussi motivé le changement au sein de la direction.

La présidente du conseil d’administration (CA), Julie De Martino, a lu quatre pages expliquant la situation, devant un peu plus d’une trentaine de personnes, dont des citoyens, des représentants de divers organismes et une conseillère de Centraide.

Le départ de M. Duranleau survient alors que des tensions semblaient miner la relation entre Concertation Anjou et l’arrondissement, celui-ci ayant annoncé son retrait comme bailleur de fonds, l’été dernier. Les fonds avaient cependant été rétablis en décembre.

« Nous sommes ici pour faire avancer la table et non pour nourrir de vieilles histoires », a soutenu Mme De Martino, lors de l’assemblée des membres, se référant aux nombreuses rumeurs de conflit personnel entre M. Duranleau et le maire de l’arrondissement, Luis Miranda.

«Une équipe travaillant pour les Angevins et des collaborations saines et de confiances sont donc les mots d’ordre pour les mois et années à venir.» — Julie De Martino, présidente du conseil d’administration

Mme De Martino a affirmé que la table de concertation ne devait pas être perçue comme l’opposition à la mairie et que l’entente avec M. Duranleau avait été faite de façon réfléchie et respectueuse après de nombreuses rencontres du CA.

Le directeur de l’arrondissement d’Anjou, M. Ferrah, présent à la première partie de l’assemblée, avait déjà quitté la salle lorsque le départ de M. Duranleau a été annoncé.

La réorganisation de l’organisme est en cour, selon le vice-président du CA, Gaspar Mésidor. Divers problèmes ont été abordés, comme la multiplication de la présence du directeur général sur plusieurs tables de concertation. Cette réflexion se fait de concert avec les actions prévues au plan de mobilisation de l’organisme, qui est rendue à prioriser les enjeux d’intervention avec les partenaires et les membres.

L’occasion a aussi été saisie pour encenser la qualité du travail et de l’implication de M. Duranleau. Absent de la rencontre, celui-ci s’est quand même adressé à tous par le biais d’une lettre parue dans la publication de la table, où il remercie les citoyens et revient sur sa vision de Concertation Anjou.

Directeur général de l’organisme depuis mai 2014, M. Duranleau et le conseil d’administration ont signé une entente de départ pour cause de réorganisation. « Il peut y avoir licenciement pour cause de réorganisation interne et il peut y avoir une entente pour marquer ce mouvement de personnel », explique-t-il.

Celui qui a dirigé la table de concertation Saint-Michel en santé de 1999 à 2006 et la table de Saint-Léonard de 2006 à 2012 est satisfait du chemin parcouru à Anjou, qu’il a appris à connaître et à aimer. Il se considère maintenant aux portes d’une nouvelle étape qui commence dans sa vie.