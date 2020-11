Arrêté pour vol de décorations au Faubourg Contrecœur

Un individu qui était en train de voler des décorations au Faubourg Contrecœur dans Mercier-Est a été appréhendé par la police le mercredi 25 novembre, vers 19h, au coin de la rue Marseille.

Claude Paradis, chef de police de quartier (PDQ 48), a déclaré à Métro que l’individu avait en sa possession plusieurs autres articles. L’arrestation est intervenue à la suite d’informations provenant d’une personne.

«C’est en collaboration avec un citoyen que les policiers sont rapidement intervenus, puis ont réussi à localiser l’individu. Pour nous, c’est plus facile de travailler en collaboration avec les citoyens. Plus on a l’information, plus on est en mesure de faire le travail plus rapidement et de façon plus efficace», fait remarquer M. Paradis.

Quatre arrestations en deux jours

La police vient ainsi d’arrêter en deux jours quatre présumés voleurs au Faubourg Contrecœur. Les trois premières arrestations concernaient deux hommes et une femme qui ont été surpris en train de voler ce qui semblerait être un catalyseur de voiture. Ils ont été aperçus par un résident qui a informé la police de leur méfait.

«En deux jours avec les vols de catalyseurs et l’arrestation pour le vol de décoration, je pense que ça rassure un peu la population du secteur. C’est en fait un beau travail, un bel accomplissement citoyens policiers pour finaliser le tout», a mentionné M. Paradis.

La police promet de ne pas baisser la garde. Le chef du PDQ 48 assure que la vigilance de son équipe ne se limite pas au Faubourg Contrecœur, mais s’étend à tout le territoire couvert.