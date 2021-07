Un organisme exige une consultation sur les tours de condos à Hochelaga

Après l’adoption par l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) d’un règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal pour augmenter les hauteurs et la densité permises aux abords de la station de métro Préfontaine, le Comité BAILS s’interroge et redoute les conséquences de cette démarche.

L’organisme, qui fait entre autres la promotion du logement social et de la défense collective des droits des mal-logés, se dit conscient des impacts négatifs que pourrait avoir ce changement sur les habitants d’Hochelaga-Maisonneuve.

Le Comité BAILS prend l’exemple du projet Canoë qui a été annoncé ailleurs dans le quartier sur le site du centre d’entraînement Pro Gym de la rue Hochelaga pour tirer la sonnette d’alarme. D’après lui, la construction d’un tel ensemble résidentiel affectera grandement la vie des résidents. Le projet mixte Canoë devrait accueillir plus de 1000 unités de logements et plusieurs commerces de proximité à quelques minutes des stations de métro.

Inquiet des loyers et de la gentrification

«La construction d’un immeuble à condos a des conséquences directes sur la vie des résidents et résidentes qui voient souvent leur loyer augmenter et les commerces de leur quartier se gentrifier, ce qui contribue à pousser les résidents et résidentes d’Hochelaga-Maisonneuve, originalement un quartier populaire, hors de leur quartier.» Odélie J, organisatrice communautaire du Comité BAILS

Elle estime que la consultation à divers niveaux est nécessaire. Elle soutient donc que les résidents et les groupes communautaires – comme le Comité BAILS – qui ont une expertise en lien avec les besoins en logements du quartier, doivent absolument être consultés avant le démarrage du projet de construction.

«Augmenter la densité et la hauteur des immeubles autour du métro Préfontaine n’est au final pas la question la plus importante à notre avis, il s’agit plutôt de QUELS immeubles seront construits. Nous réclamons du logement social [organismes à but non lucratif et coopératives d’habitation et habitations à loyer modique]», réitère l’organisatrice communautaire.

Aménagements axés sur le transport en commun (AATC)

L’administration locale relève dans ses documents que depuis 2015, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) perd annuellement 7000 personnes dans ses échanges migratoires avec ses pourtours.

«Dans un contexte de développement à l’échelle régionale, le transit-oriented development (TOD) [aménagement axé sur le transport en commun (AATC)] contribue à la protection des terres agricoles, au développement d’une métropole plus dense, plus écologique et prête à faire face aux défis environnementaux», explique l’arrondissement dans ses documents relatifs à sa séance du 7 juin.

Notons que le concept de l’aménagement axé sur le transport en commun (AATC) implique que ses habitants accèdent facilement à pied à des services, des commerces et une station de transport collectif dans un rayon compris entre 400 et 600 mètres.

Le but de la modification au Plan d’urbanisme effectuée par MHM est de diversifier et de densifier les activités aux abords de la station de métro Préfontaine. La zone ciblée se retrouve dans un rayon d’environ 500 mètres autour de la station.

«Alors que la trame urbaine résidentielle est densément construite sur les rues perpendiculaires et à l’est, le corridor de la rue Hochelaga forme un tissu urbain déstructuré et sous-utilisé», note l’arrondissement.