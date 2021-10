Costco Wholesale Canada ouvre officiellement son entrepôt situé à 9401, boulevard des Sciences (Anjou) ce mercredi 27 octobre.

Comptant un nouveau poste d’essence, plus de stationnements et un plus grand choix de produits, cet entrepôt a créé 50 nouveaux emplois, en plus de permettre aux résidents de profiter de plus de services et de faire plus d’économies avec leur adhésion à Costco. L’entrepôt ouvre ses portes au public à 7 h.