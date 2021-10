Anjou: l’aréna Chénier certifié LEED Montréal

À l’instar de l’aréna Chaumont, l’aréna Chénier vient de se voir décerner la certification LEED par le Conseil du bâtiment durable du Canada.

Situées dans l’arrondissement d’Anjou, ces deux patinoires sur glace répondent désormais aux plus hautes normes environnementales en matière d’aménagement, d’économies en eau et en énergie, de choix des matériaux et de qualité de l’air intérieur.

«Sources de fierté, les deux certifications obtenues récemment démontrent la responsabilisation grandissante d’Anjou à l’égard du développement durable. Dans le contexte de l’urgence climatique décrétée, ce rôle modèle est un incontournable au sein des communautés», a déclaré un responsable de l’arrondissement dans un communiqué.

Travaux de mise aux normes : 10,8 M$ dégagés

Construit en 1968, l’aréna Chénier a fait l’objet d’importants travaux de mise aux normes aux coûts de 10,8 M$ l’an dernier. Les travaux visaient notamment à remplacer le système de réfrigération de la patinoire intérieure, à construire une nouvelle annexe de 7 500 pieds carrés pour y aménager les salles mécaniques, à réaménager les vestiaires et le sous-sol ainsi qu’à refaire le stationnement.

«Dès la conception, plusieurs lignes directrices visant à rendre le bâtiment plus écoénergétique ont orienté les travaux. Parmi les mesures mises en place, on compte l’installation d’un système de déshumidification hautement performant pour l’enceinte de la patinoire, et un autre permettant la récupération de la chaleur produite par le nouveau système de réfrigération à l’ammoniac» précise l’arrondissement d’Anjou.

Ces nouveaux aménagements entraîneront des économies d’énergie de l’ordre de 25 %, lesquelles devraient aider à la réduction de la facture d’électricité de l’arrondissement.