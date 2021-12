Alia Hassan-Cournol, nouvelle responsable de la réconciliation

Nouvelle conseillère du district Maisonneuve-Longue-Pointe, Alia Hassan-Cournol a été nommée conseillère associée à la mairesse et à la réconciliation avec les peuples autochtones.

Issue du milieu communautaire, la Franco-Égyptienne d’origine se retrouve ainsi en terrain connu. Avant son élection, elle a agi comme conseillère et stratège politique pour la mairesse de Montréal sur divers dossiers, dont la sécurité publique, la diversité et la réconciliation avec les peuples autochtones.

«Je suis une nouvelle élue, mais vraiment pas une nouvelle dans le milieu politique. Ce sont des dossiers que j’ai déjà portés et que j’avais envie de continuer à porter», soutient la conseillère.

Alia Hassan-Cournol considère que la nomination d’une jeune femme racisée envoie un message intéressant pour ce qui est des enjeux liés à la réconciliation.

«Il y a évidemment des vécus communs [entre les Premières Nations et les nouveaux arrivants] sur les enjeux de discrimination, d’antiracisme, parfois de sécurité publique.»

En 2019, la conseillère municipale Marie-Josée Parent s’était retirée du dossier de la réconciliation après que des doutes eurent été exprimés au sujet de sa réelle ascendance autochtone. Ce rôle avait été tenu depuis par la mairesse Valérie Plante.

Au cours des dernières années, plusieurs gestes symboliques ont été posés, tels que l’ajout d’un pin blanc sur le drapeau de la ville, le changement de nom de la rue Amherst ainsi que la reconnaissance, au début du conseil municipal, que Montréal se trouve sur un territoire non cédé Kanien’kehá:ka (mohawk).

Cette reconnaissance fait toujours controverse, comme on a pu le constater lorsque les Canadiens de Montréal ont emboîté le pas en octobre dernier.

Alia Hassan-Cournol affirme que la phrase d’ouverture du conseil municipal a été travaillée «longuement» avec des historiens et des partenaires autochtones «pour s’assurer qu’on était le plus exact possible».

«Ce à quoi on fait référence, c’est effectivement au territoire de la nation mohawk, mais aussi à l’apport de toutes les communautés autochtones qui ont traversé historiquement le territoire qui est maintenant Montréal ou Tiohtià:ke.»

Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix et nous remercions la nation Kanien’kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé.

Message au début du conseil municipal