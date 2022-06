La fête nationale est de retour à Anjou

Après de deux ans d’absence, il sera de possible de célébrer la fête nationale le 24 juin, à Anjou-sur-le-lac. De 11h à 16h30, quel que soit le temps prévu, il sera possible de passer un bon moment en famille avec une multitude d’activités pour les petits et les grands.

Des jeux gonflables, une minifermette, de la Zumba, des jeux de kermesse et bien plus encore; c’est une multitude d’activités gratuites qui seront proposées à Anjou-sur-le-lac.

Il est possible d’y accéder via le sentier pédestre de la promenade des riverains pour les piétons. Une navette d’autobus est offerte pour les personnes souhaitant s’y rendre en transport en commun.

Pour les plus mélomanes, le groupe de musique traditionnelle québécoise É.T.É donnera un spectacle à 13h30 et 14h45. Un bon moyen de célébrer la fête nationale en musique.

Pour en savoir plus sur la programmation, il est possible d’aller sur le site Web de l’événement