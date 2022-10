Où célébrer la fête nationale du Québec?

On a forcément eu le patriotisme plus discret en 2020 et 2021 (et dû se contenter de spectacles télévisés en guise de cadeaux d’anniversaire collectif), mais cette année, on ressort drapeaux et cannettes de bière, on entonne en chœur Gens du pays et on se redit combien on est fier.e.s d’être Québécois.es.

Vous avez déjà des fourmis dans les jambes à l’idée de souligner la Saint-Jean comme il se doit? Suivez notre petit guide.

Montréal en feu!

À Montréal, on étale les festivités sur trois jours, du 23 au 25 juin, perpétuant ainsi la tradition de la fête nationale qui nous lie depuis 1834 (donc 188 ans!). Le thème porteur de cette nouvelle édition? Notre langue aux mille accents.

Dès 12h30, le jeudi 23 juin, la population est conviée à assister à la répétition générale du Grand spectacle présenté le soir même, à 23h, à la place des Festivals. Animé par Pierre-Yves Lord, sous le titre J’aime ma langue, le happening réunira Patrice Michaud, Alicia Moffet, Jay Scott, Sarahmée, Les Louanges, FouKi, Ariane Roy, l’artiste pluridisciplinaire innue Kathia Rock, Roxane Bruneau et Michel Pagliaro.

La rappeuse Sarahmée

Photo : Josie Desmarais / Métro

Une trentaine de musicien.ne.s et danseur.euse.s accompagneront leur hommage à notre beau verbe français, lequel, espère-t-on, ralliera toutes les générations. Maître d’œuvre de nombreuses productions du genre, le réalisateur Pierre Séguin assurera la mise en scène de J’aime ma langue, dont la scénographie sera signée Lüz Studio.

Un après-midi festif!

L’après-midi du 23 sera en outre grouillant au Quartier des spectacles, avec la déambulation, sur le site, d’immenses créatures évoquant des géants montréalais ayant marqué notre histoire.

L’animation de foule débutera à 17h30, avec surprises, concours et musique d’ambiance, avant le grand concert de 23h. Celui-ci sera aussi diffusé en simultané à la radio sur les ondes des stations musicales de Cogeco Média (96,9 CKOI, Rythme, CIME et Planète) et à la télévision le lendemain, 24 juin, à 20h, à ICI Radio-Canada Télé et TVA (et disponible le 25 juin sur ICI Tou.tv et TVA+).

La soirée se poursuivra même au-delà du grand rendez-vous culturel, avec, jusqu’à minuit, la présence d’un DJ et d’une fanfare qui clôtureront les célébrations.

Un défilé tout en art!

Pour les familles, le Défilé stationnaire de la fête nationale, intitulé Notre langue, notre richesse! devrait nous rappeler l’importance du français. Les 23 (de 16h à minuit), 24 et 25 juin (de 11h à 23h), sur le boulevard De Maisonneuve, entre les rues Sanguinet et Saint-Dominique, un parcours qu’on qualifie de «ludique, poétique et festif» saluera la richesse des mots en exposant des œuvres prenant diverses formes (littérature, chansons, poèmes, contes, légendes, comptines et théâtre). Le trajet se scindera en huit tableaux immersifs enrobés d’effets sonores et d’éclairages.

Ici et là en ville…

Voici un petit tour d’horizon des plaisirs prévus dans quelques-uns des divers arrondissements de la métropole.

Un cracheur de feu s’exerce à son art pendant le défilé de la fête nationale, à Montréal, en 2019

Crédit : Josie Desmarais / Métro

23 JUIN

À Ahuntsic, le 23 juin, on propose une Saint-Jean à saveur de nos racines, avec des ateliers de danse traditionnelle et de percussions (cuillères). Musicalement, on reste dans le créneau trad, avec des passages de Monique Jutras, du violoniste Nicolas Babineau et de l’harmoniciste David Brunelle.

Au parc Ahuntsic à partir de 14h

À Côte-des-Neiges, le 23 juin, on s’instruira au cours d’un rallye historique et on se déliera les jambes dans un rallye bottine! Un DJ mobile accompagnera une panoplie de jeux physiques pour tous et toutes. Apportez votre pique-nique.

À la SDC Côte-des-Neiges dès midi

Des jeux gonflables seront en place dans plusieurs municipalités pour le plaisir des enfants

Crédit : Josie Desmarais/Métro

À Dollard-des-Ormeaux, le 23 juin, on s’éclatera dans des jeux géants (comme les échecs), un parcours de mini-golf et des ateliers de photographie et de fabrication de drapeaux du Québec. On se sustentera aux camions-restaurants, les enfants auront des jeux gonflables à leur disposition et des feux d’artifice couronneront la journée, sur le coup de 22h.

Au Centre civique Dollard-des-Ormeaux dès 18h

À Montréal-Est, le 23 juin, l’humoriste Dave Morgan et le groupe Sonic 5 seront en vedette en soirée. Les bambins ne seront pas en reste, avec un tête-à-tête prévu juste pour eux avec le grand voyageur Atlas Géocircus.

Au parc de l’Hôtel-de-Ville dès midi

À Montréal-Ouest, le 23 juin, du cirque de rue émerveillera les passant.e.s, au même titre qu’un coin d’animation et de sculpture de ballons. Les plus tranquilles préféreront peut-être l’atelier de lecture, alors qu’à 20h, le groupe Georgette en mettra plein les oreilles.

Au parc Davies dès 18h

À L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, le 23 juin, une démonstration de gymnastique du club Gymibik vaudra sûrement le détour. Mascottes, maquillage, fabrication d’une murale à plusieurs mains et arrêt du groupe «hommage au Québec» Vox Pop agrémenteront le tout.

Au parc Eugène-Dostie dès 17h

À Sainte-Anne-de-Bellevue, le 23 juin, on proposera aux visiteur.euse.s l’attraction «Bricole en recyclant» ainsi qu’animation et musique ambulante sur le site toute la soirée.

Au parc Aumais dès 16h

Une scène de rapprochement festif à la fête nationale au parc Ahuntsic en 2019

Crédit : Josie Desmarais / Métro

À Ville Saint-Laurent, le 23 juin, on s’initiera à la Zumba et à la danse folklorique, les esprits créatifs auront leur espace art et dessin pour s’exprimer, Carl le magicien emballera les tout-petits et on distribuera même des petits gâteaux aux dents sucrées.

Au parc Saint-Laurent dès midi

Sur le Plateau, au parc Wilfrid-Laurier, le 23 juin, on offrira des ballons gratuitement, et la comédienne Elyzabeth Walling sera à la barre d’une heure du conte en début d’après-midi, avant que le magicien Jean-Yves Dorion prenne le relais. À 17h, ça sera au tour du Swing Tonique Jazz Band d’enflammer le parc. À la tombée du jour, on applaudira le groupe festif Les Rewinders.

Dès 13 h

À Rosemont–La Petite-Patrie, le 23 juin, on table sur les classiques jeux gonflables et d’habileté, auxquels s’ajoutera une fresque à décorer pour réjouir le quartier, avec, comme point culminant, un spectacle de l’auteur-compositeur-interprète Jules Cousineau en fin d’après-midi.

Au parc Jean-Duceppe dès midi

Le spectacle de la fête nationale à Montréal en 2019

Crédit : Pablo Ortiz / Métro



24 JUIN

À Montréal-Nord, le 24 juin, on nous invite à nous trémousser dans un rassemblement de danse sociale. Musique, jeux gonflables et kiosques divers égaieront l’ambiance. Un circuit d’artisans sera également en place.

Au parc Aimé-Léonard, à partir de 11h

À Ahuntsic-Cartierville, le 24 juin, on sollicite nos âmes d’artiste pour contribuer à une murale collective et nos aptitudes sportives dans un grand défi famille, qui seront récompensées avec une remise de prix. Rythmes d’un DJ mobile, repas hot-dogs et spectacles de slam, du guitariste Toto Laraque et de l’ensemble folklorique Les pieds légers de Laval complètent le tableau des festivités.

À l’église Saint-Paul-de-la-Croix, à partir de 16h

À Beaconsfield, le 24 juin, le programme est chargé. On plongera, entre autres, dans les jeux géants de la compagnie Les Gars des Jeux et l’atelier de science Décibel Science. Mascottes et clowns, animation sur échasses, kiosques de tatouage, mini-ferme, jeux d’eau, atelier de percussions, activité de bulles à savon et spectacle Nostalgie 90 seront à l’honneur.

Au parc Centennial dès midi

À Bordeaux-Cartierville, le 24 juin, on mise sur un défilé de danse africaine, un jeu-questionnaire et l’Orchestre BMB pour amuser la foule.

Au parc Sainte-Odile dès midi

À Dorval, le 24 juin, on pourra faire dessiner sa caricature en direct et assister à diverses prestations, dont celles du chansonnier Gilbert Charlebois, du studio de danse Imperium, du chanteur Raphaël Dénommé et du groupe Osmoze, avant un «concert» de feux d’artifice à 22h.

Au parc du Millénaire dès midi

Une scène de la fête de quartier au parc Ahuntsic à la fête nationale 2019

Crédit : Josie Desmarais/Métro

À Lachine, le 24 juin, l’art sera valorisé sous toutes ses formes. Des performances d’une artiste et poète en résidence de Lachine pendant les activités protocolaires se grefferont aux tables tournantes de DJ Yuki et aux spectacles du trio traditionnel É.T.É et du groupe Zébulon.

Au nouveau parc riverain de Lachine et au parc de la Marina d’escale dès 17h

À Pointe-Claire, le 24 juin, il y aura un peu de tout: bain libre à la piscine, festin pizza, barbecue, maïs soufflé et barbe à papa, bricolage, maquillage, défis sportifs, jongleurs, danse et spectacle du groupe L’Arsenal.

Au parc Alexandre-Bourgeau dès midi

À Saint-Michel, le 24 juin, on s’exercera à des jeux d’habileté et au frapper de la piñata! Un concours de danse mesurera les corps les plus agiles et un.e accordéoniste démontrera son savoir-faire. Le tout dans une animation ambulante constante, faite de musique traditionnelle, de clowns, de personnages et autres concours de bricolage.

Au parc René-Goupil dès 9h

Au Centre-Sud, le 24 juin, DJ Pascal assumera l’atmosphère sonore, alors que Chef Eduardo s’occupera de nos papilles gustatives. Sortez vos plus belles plumes, car un atelier d’écriture est également à l’agenda, comme une exposition portes ouvertes et quelques activités ludiques pour les enfants.

Au Comité social Centre-Sud dès 11h

Au parc Jarry, le 24 juin, s’enchaîneront musique du monde, musique traditionnelle et danse en ligne, agrémentées d’une compétition de bricolage et d’un souper barbecue.

Dès 13h

Le défilé des géants de la fête nationale à Montréal, en 2019

Crédit: Josie Desmarais/Métro

Au parc Joe-Beef, le 24 juin, le groupe socialement engagé Break Syndical portera son message en musique, pendant qu’on se régalera de barbecue, que les gamins joueront avec colle, ciseaux et carton et que les «grand.e.s» s’adonneront à la danse en ligne.

Dès 17h

Au parc La Fontaine, le 24 juin, la fête nationale vibrera aux airs de multiples artistes et formations de tous horizons. Du lot, le musicien François Gaulin, la jeune chanteuse aveugle Silya Kacel, la chanteuse algérienne Sehina, le chanteur et musicien Norkane, les artistes Nordine Ainouche, Khaled Remila et Amar Hamel, ainsi que la troupe de danse Tafsut Danse.

Dès 15h30

Dans le Sud-Ouest, le 24 juin, on se déhanchera toute la journée au son d’un peu tous les styles, avec nos humbles serviteurs Les Coureurs des Bois, Les Pères Pétu, le Trio Podorythme (danse), Likouri et Blamm (accordéon), Astheure (musique traditionnelle), Ruby (rap), Psath et Les Tireux d’Roches. Besoin d’une pause? On se ressourcera aux ateliers de tissage et de bricolage pour refaire des forces.

Au parc de l’Ancienne-cour-de-triage dès 11h

À Saint-Léonard, le 24 juin, on distribuera drapeaux et collations. Incontournables stations de maquillage, de bricolage et de dessin seront, là encore, au rendez-vous, de même qu’une projection de films, un jeu-questionnaire et une prestation de la troupe de danse folklorique haïtienne Mapou Ginen.

Au Pavillon et parc Wilfrid-Bastien dès 9h15

Incontournables plaines

Un mot, aussi, sur la Vieille Capitale, où on ne se fait jamais prier, non plus, pour faire le party le 23 juin. On remettra ça en 2022, en convergeant vers le point de réunion habituel: les plaines d’Abraham!



Le public aura accès aux plaines dès midi et pourra dîner sur place (avec des breuvages non alcoolisés traînés dans des contenants flexibles). Une section chaise sera ouverte.



De 15h à 18h, la troupe de cirque Flip Fabrique saupoudrera un peu de magie sur Grande-Allée. Puis, dès 18h30, Pépé et sa guitare et Marco Calliari, ainsi qu’une parade de la fanfare Kumpa’nia, réchaufferont la foule avant le classique Grand spectacle, dont Salebarbes, Richard Séguin, Marjo, Sara Dufour, Florent Vollant, Mélissa Bédard, Jérôme 50, Laura Niquay, Breen Leboeuf, Scott-Pien Picard et Lou-Adriane Cassidy seront les têtes d’affiche. Un house band entièrement féminin accompagnera la joyeuse bande, qui s’exécutera sous la direction musicale de l’hyperactif Antoine Gratton.



Porte-parole de la fête nationale 2022, Marc Labrèche livrera sans doute un discours patriotique coloré corédigé avec l’auteure Rafaële Germain.



Particularité cette année, la scène sera de plus petite dimension, mais davantage proche des spectateur.trice.s, et agrémentée d’une passerelle descendant jusqu’au parterre, où des installations lumineuses égaieront l’atmosphère.

Marc Labrèche est porte-parole de la fête nationale 2022.

Crédit : Josie Desmarais/Métro

La Saint-Jean, c’est partout!

Enfin, qui dit fête nationale dans sa pleine mesure dit évidemment festivités aux quatre coins de la Belle Province.



Rassemblements dans les rues, ruelles, parcs et espaces publics, spectacles musicaux, feux d’artifice, grandes tablées, expositions, ateliers de bricolage, de maquillage ou historiques, jeux gonflables et autres attractions portées à bout de bras par de valeureux.euses bénévoles (10 000, environ!) divertiront petit.e.s et grande.s.



Au total, 5000 activités sont prévues sur 650 sites, partout dans la province. Aucune raison de rester encabané.e chez soi!

Ça brasse aussi au nord et au sud de l’île!

Puis, en périphérie de Montréal, on tapera du pied avec un collectif formé de Patrice Michaud, FouKi, Hubert Lenoir, Isabelle Boulay, Klô Pelgag, Les Louanges, Lisa LeBlanc, Samian, Sarahmée et High Klassified à Laval (24 juin), et Marc Dupré, précédé par une première partie d’Annie Blanchard et suivi d’un DJ set de Geneviève Borne, à Longueuil (23 juin).

Pour tout connaître de la programmation de la fête nationale 2022, quelle que soit votre région, et savoir quels artistes offriront des spectacles dans votre ville pour l’occasion, consultez le site Web officiel des festivités (fetenationale.quebec).

Écoutez aussi notre liste de lecture estivale, 100% locale et francophone!