Librairies, biblis, commerces… on s’inscrit au Salon dans la ville!

Maisons d’édition, bibliothèques, librairies, commerces, restaurants, cafés, organismes communautaires ou entrepreneur.euse.s féru.e.s de littérature, c’est le moment de s’inscrire à la troisième édition du Salon dans la ville! Présenté par Journal Métro, ce volet du Salon du livre de Montréal se déploiera dans les quartiers du 10 au 26 novembre. L’on peut s’inscrire gratuitement jusqu’au 15 septembre.

« Avec le Salon dans la ville, nous invitons les organismes, commerces, entreprises et même les citoyen.ne.s à s’approprier le Salon en inscrivant une activité inspirée du monde littéraire, à prendre part à toute la frénésie autour du livre et à s’impliquer dans le partage d’émotions que suscite la lecture », déclare le directeur du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon, dans un communiqué. « Nous sommes particulièrement fier.e.s de l’ampleur que prend ce volet citoyen chaque année. »

Rencontres, performances, dédicaces, conférences, ateliers, etc. : toutes les formes sont bonnes pour discuter de livres, de lecture, d’auteur.trice.s et d’œuvres, et ce, au cœur des quartiers qui font battre le cœur de la ville et de sa population.

Le Salon dans la ville, c’est donc l’occasion de faire connaître librairies, bibliothèques et autres lieux littéraires. Mais pourquoi pas également des endroits plus insolites rythmant le quotidien des Montréalais.es où le livre serait le bienvenu?

Le Salon dans la ville s’étendra dans les quartiers de Montréal du 10 au 26 novembre.

Cette célébration de la lecture vise non seulement à faire vivre la littérature au sein des quartiers de la métropole, mais également à bâtir des ponts entre le Salon et les multiples communautés habitant la ville.

Pour connaître les modalités de participation, c’est ici.

Les programmations du Salon dans la ville et du volet le Salon en ligne seront dévoilées à la mi-octobre. Celle du Salon du livre de Montréal, qui se déroulera au Palais des congrès du 22 au 26 novembre, le sera fin octobre.

Le Salon dans la ville 2022 en quelques chiffres



75 événements;

une douzaine de quartiers sur l’île de Montréal, mais aussi sur la Rive-Nord et la Rive-Sud;

une cinquantaine de lieux de diffusion, dont près d’une vingtaine de librairies.