Le Salon du livre de Montréal sous le thème «Être humain»

Le Salon du livre de Montréal a dévoilé l’identité visuelle ainsi que la thématique de sa prochaine édition, qui se déroulera du 22 au 26 novembre. Les visuels funky aux couleurs vitaminées de la 46e édition reflètent dignement la véritable célébration du livre et de la création, mais également des amoureux.euses de lecture, qu’est cet incontournable rendez-vous littéraire. Il se déploiera cette fois-ci sous le thème «Être humain».

Singuliers, les personnages ornant la campagne 2023, qui amalgame des éléments du passé, du présent et de l’avenir, incarnent l’effervescence de l’imaginaire et la créativité, nourries par la littérature sous toutes ses formes.

«Ce sont les multiples facettes des lecteur.ice.s, mais aussi le champ des possibles qu’offre le livre ouvert qui ont été explorés lors de la création de ces visuels», explique par communiqué la directrice de création de l’agence Leeroy Coralie Noé. «À travers ces personnages festifs et attachants à la fois, nous célébrons le côté fou, mystique et secret de l’être humain, le livre étant une véritable porte ouverte sur toute sa complexité.»

Quant au thème fédérateur «Être humain», le directeur général du Salon, Olivier Gougeon, le résume joliment en ces termes: «Cette édition 2023 s’annonce riche, foisonnante et tournée vers l’autre. Dans un contexte d’évolution rapide du secteur événementiel et de fragmentation des intérêts et des habitudes, la volonté du Salon est de rappeler le pouvoir universel et fédérateur des livres et de célébrer la force créative qui repose en chacun de nous. Lire, écrire, illustrer: c’est être humain.»

Côte-des-Neiges à l’honneur

Le quartier Côte-des-Neiges (qui souligne son 325e anniversaire) succède à Saint-Michel, en 2021, et à Montréal-Nord, en 2022, en tant que Quartier invité au Salon du livre de Montréal. En célébrant ainsi un quartier dans une perspective littéraire, le Salon vise à nouer des liens avec ces milieux de vie et à valoriser les voix littéraires qui s’y expriment.

Un kiosque consacré à l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce mettra à l’honneur des créateur.ice.s y ayant vécu ou s’en étant inspiré.e.s.



Le Salon du livre installera ses pénates au Palais des congrès de Montréal du 22 au 26 novembre, mais son volet hors les murs, destiné à créer des ponts avec les diverses communautés montréalaises, s’amorcera pour sa part le 10 novembre, à l’instar du volet en ligne.

Les programmations du Salon dans la ville et du Salon en ligne seront dévoilées à la mi-octobre, et celle du Salon au Palais à la fin d’octobre.